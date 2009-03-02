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Dünya

Yunanistan'da uçak acil iniş yaptı

İngiltere-Mısır seferi yapan, Boeing 747 tipi yolcu uçağı kabin basıncının düşmesi nedeniyle Elefterios Venizelos Havaalanı'na acil iniş yaptı.

02 Mart 2009 02:00

İngiltere-Mısır seferi yapan, Boeing 747 tipi yolcu uçağı kabin basıncının düşmesi nedeniyle Elefterios Venizelos Havaalanı'na acil iniş yaptı.

İngiltere-Mısır seferi yapan, “jet.com" Havayollarına ait Boeing 747 tipi yolcu uçağının kabin basıncının düşmesi nedeniyle Atina “Elefterios Venizelos" havaalanına acil iniş yaptığı bildirildi.

Atina Haber Ajansı (ANA), Atina'ya inen uçaktaki 192 yolcudan şok geçiren ve solunum sorunu yaşayan 5 yolcunun ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Sağlık durumları iyi olan diğer yolcuların ise bu gece başka bir uçakla Mısır'a hareket edecekleri belirtildi.

Bu arada Roma-Kahire seferini yapan Alitalia havayollarına ait bir yolcu uçağının da, uçaktaki bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine, saat 19:12'de “Elefterios Venizelos" havaalanına acil iniş yaptığı kaydedildi.

Kalp krizi geçiren yolcu ambulansla alınarak hastaneye götürülürken, uçağın Atina havaalanından ayrılarak yoluna devam ettiği açıklandı.

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