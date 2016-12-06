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BBC Türkçe

Yunanistan'da üç Türk askeri için iade kararı

Atina Temyiz Mahkemesi, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmelerine hükmetti. Kalan iki asker için iki gün içinde karar verilecek. Diğer üç askerin iadesi ise reddedilmişti.

06 Aralık 2016 22:05

Yunanistan'da Atina Temyiz Mahkemesi, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ülkeye kaçan sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmelerine hükmetti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak, Atina Temyiz Mahkemesi'nin üç kişi hakında "hükümeti devirmeye teşebbüs ettikleri" gerekçesiyle iade kararı verildiğini söyledi.

Darbe girişiminden kısa süre sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler iltica talebinde bulunmuştu.

Askerler, Türkiye'ye iade edilmeleri durumunda adil yargılanmayacaklarını savunuyor ve darbe girişimine katıldıklarına dair iddiaları reddediyorlar.

Yunanistan'da dün, başka üç askerin Türkiye'ye iade edilmeleri talebi reddedilmişti.

Yunanistan'a kaçan askerlerden üçüyle ilgili iade talebine ret

Söz konusu üç kişinin temyize başvuracakları ve o zamana kadar gözaltında kalacakları belirtiliyor.

Temyiz konusundaki kararın da sekiz gün içinde verilmesi bekleniyor.

Mahkeme kalan iki asker ile ilgili kararını ise iki gün içinde açıklayacak.

Atina mahkemesinde bugünkü kararı veren hakimlerin, dünkü kararı veren hakimlerden farklı kişiler oldukları bildiriliyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos bugünkü karar açıklanmadan önce, "siyasi sonuçları göz önünde bulundurulmaksızın" mahkemenin kararlarını yerine getireceklerini söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise dünkü karardan sonra, "Yunanistan, Türkiye ile NATO'da ittifak içerisindedir, NATO müttefikimizdir. Bizim Yunanistan hükümetinden beklentimiz kesinlikle bu FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesiyle ilgili her türlü gayreti göstermesidir" demişti.

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