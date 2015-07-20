Yunanistan'da üç hafta aradan sonra bankalar açıldı

Yunanistan'da bankalar 3 haftalık bir aranın ardından bugün açılıyor. Yunan vatandaşlar yeni dönemde bankalardan günde 60 Euro yerine haftada bir kez 420 Euro çekebilecekler. Almanya Başbakanı Angele Merkel, Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasının tartışılabileceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin Guardian gazetesinden derlediği habere göre; 3 haftadan sonra bugün yeniden açılacak bankalarda izdiham çıkabilir. Mevduat sahiplerinin bankalardaki kasalarını boşaltmak için uzun kuyruklar oluşturmaları bekleniyor.

Yurt dışına para gönderilmesine yönelik kısıtlamalar ise aynen sürüyor. Mevduat sahiplerinin banka kasalarındaki para ise sermaye kısıtlamaları kapsamına girmiyor. Guardian'a konuşan banka yetkilileri, müşterilerinin kasalarından istedikleri miktarda para çekebileceğini söylüyor. Bankaların açılmasına rağmen Atina borsası bugün de kapalı kalmaya devam edecek.

Ülkenin en büyük üçüncü bankası EFG Eurobank'tan bir yetkili, "Çok sayıda kişi bankalardaki kasalarının açılmasını isteyecek" dedi.

‘Paralarımızı evlerdeki kutulardan çıkaralım’

Yunanistan Bankalar Birliği Başkanı Louka Katseli, devlet kontrolünün ve para çekme limitlerinin devam edeceğini söyledi. Katseli, halka yastık altlarında tuttukları paraları bankalara yatırma çağrısında bulundu. Katseli'nin Yunan Skai televizyonuna yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: "Gelin hep beraber ekonomimize yardım edelim. Eğer paralarımızı hiçbir şekilde güvenli olmayan evlerdeki kutularımızdan çıkarır ve bankalara yatırırsak, likiditeyi artırarak ekonomimizi güçlendirmiş oluruz."

Financial Times gazetesi ise Yunanistan'da banka şubelerinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve çalışma saatlerinin uzatılacağını yazdı.