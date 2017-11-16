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Dünya

Yunanistan’da üç günlük yas ilan edildi

Io Chokona / Atina, 16 Kasım (DHA) – Yunanistan’ın Batı Attika bölgesinde yaşanan ve geride 15 ölü, beş kayıp ve 21 yaralı bırakan sel felaketinden sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras üç günlük yas ilan etti

16 Kasım 2017 17:45

Io Chokona / Atina, 16 Kasım (DHA) – Yunanistan’ın Batı Attika bölgesinde yaşanan ve geride 15 ölü, beş kayıp ve 21 yaralı bırakan sel felaketinden sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras üç günlük yas ilan etti.
Başbakan Çipras evleri su ve çamur altında kalan vatandaşlar için ordu ve devlet binalarının seferber edileceğini, elbise ve yemek ihtiyaçlarının karşılanacağını, hasar gören evler ve iş yerleri için özel yardımda bulunacağını açıkladı. Kötü hava şartlarının iki gün daha sürmesi beklendiğinden, hasar gören Batı Attika bölgesine yardım ekipleri ve açık kalan evlerin korunması için polis kuvvetleri gönderildi.

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