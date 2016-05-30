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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da Türkiye endişesi

Balkan rotasının kapatılmasıyla Akdeniz üzerinde sığınmacı hareketliliği arttı. Yunanistan, Türkiye'nin AB ile varılan mülteci mutabakatını feshetmesinden endişeleniyor.

30 Mayıs 2016 20:06


Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının vize muafiyeti konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tehlikeye girmesi, Yunanistan'ı endişelendiriyor.

AB Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos‘un Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile Atina'da yaptığı görüşmede, Türkiye ile AB arasında yapılan mülteci anlaşması öne çıktı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Avramopulos görüşmede 'mülteci krizinin nasıl gelişeceğinin, mutabakatın başarılı olup olmayacağına bağlı olduğunu' vurguladı. Avramopulos, Türkiye'de üç milyon kişinin Avrupa'ya gidebilmeyi umduğunu kaydetti.

"AB'nin birliği, anlaşmaya bağlı"

Cumhurbaşkanı Pavlopulos ise mutabakatın başarıyla uygulanmasının AB'nin birliği açısından da önem taşıdığına dikkat çekti. Yunanistan'da şu an 53 bin sığınmacı ve göçmen bulunuyor. Türkiye ile AB arasında mülteci mutabakatının uygulamaya başlanmasının ardından Yunanistan'a giden sığınmacı sayısında büyük azalma kaydedildi. Yunanistan'a Türkiye'den gelen sığınmacı sayısının günde onlarla ifade edildiği belirtiliyor.

Yunanistan, Türkiye'nin AB ile varılan mutabakatı feshetmesinden endişeleniyor.

Akdeniz hareketlendi

Yunanistan'dan AB'ye giriş yapan sığınmacıların Batı Avrupa ülkelerine gitmek için kullandıkları Balkan rotasının kapatılmasının ardından Akdeniz'de hareketlilik yeniden arttı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 19-26 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'a sadece 272 sığınmacı gelirken, çoğunluğu Libya'dan yola çıkan ve İtalya'ya ulaşan sığınmacıların sayısı 5 bin 674 olarak kaydedildi. IOM, Libya'da yaklaşık 200 bin kişinin Avrupa'ya geçmek üzere beklediğini tahmin ediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) geçen hafta Libya'dan İtalya'ya gitmek isteyen 700 ila 900 sığınmacının Akdeniz'de can verdiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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