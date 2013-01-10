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Dünya

Yunanistan'da Türk konsolosun aracına saldırı

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Osman İlhan Şener'in makam aracına, Kavala kentinde Altın Şafak örgütü üyelerince saldırıda bulunuldu

10 Ocak 2013 00:33

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Şener'in makam aracına, aşırı sağcı Altın Şafak örgütü üyelerince saldırıda bulunuldu. Yaklaşık 30 kişilik grup, Türkiye aleyhine sloganlar atarak park halindeki aracı yumrukladı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Osman İlhan Şener'in makam aracına, Kavala kentinde Altın Şafak örgütü üyelerince saldırıda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Başkonsolos Şener'in, Kavala Belediye Başkanı Kostas Simiçis'i ziyareti sırasında, ellerinde Yunan bayraklarıyla belediye binası önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, Türkiye aleyhinde sloganlar atarak, park halindeki konsolosluk aracına saldırdı.

Simiçis ile görüşmesinin ardından, grubun taşkınlığı nedeniyle belediye binasında bir saatten fazla kalan Şener ve beraberindekiler, daha sonra polis eşliğinde kentten ayrıldı.

Başkonsolos Şener'in Kavala'dan çıkışı sırasında bazı göstericiler polise rağmen, konsolosluk aracına tükürerek, camlarını yumrukladı.

Yunanistan'da göçmenlere karşı yaptığı eylemlerle tanınan Altın Şafak örgütünün adı sıkça şiddet olayları ile gündeme geliyor.

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