Yunanistan'da Türk konsolos krizi!

Yunanistan'da, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nden (ND) 12 milletvekili, Yunanistan'ın içişlerine karıştığı gerekçesiyle Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu İlhan Şener'in sınır dışı edilmesini istedi.

Selanik milletvekili Savvas Anastasiadis öncülüğünde, 12 ND milletvekilinin, Şener'in Trakya bölgesinde 'tahrik edici davranışlar sergilediği' iddiasıyla dün meclise sundukları soru önergesiyle, sınır dışı edilmesini istedikleri bildirildi.

Öte yandan ND Selanik milletvekili Anastasiadis, Gümülcine'ye bağlı Susurköy (Sostis) imamı Bilal Karahalil'in atanmış müftü Meço Cemali'ye gönderdiği mektubu parlamentoda paylaşarak, mektubun Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunun Trakya ve Yunanistan'ın içişleri politikasına müdahalesinin net bir kanıtı olduğunu iddia etti.

Mektupta, söz konusu din görevlisinin ''Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in kadrosunda yer alması yönünde baskıya maruz kaldığı'' ifadeleri yer alıyor.

Milletvekillerinin soru önergesinde, din görevlisinin şikayetlerinin İlhan Şener'in sınır dışı edilmesi için yeterli sebep oluşturup oluşturmadığı soruluyor.

Konu ile ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Atina Büyükelçisi Kerim Uras'ın bakanlığa çağrıldığı, Gümülcine Başkonsolosu İlhan Şener'le ilgili iddia nedeniyle Yunan Hükümeti tarafından nota verileceği kaydedildi.