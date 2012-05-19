Yunanistan'da Türk gemisi alabora oldu: 1 ölü 3 kayıp

Yunanistan açıklarında 10 mürettebatlı bir Türk kargo gemisi alabora oldu. Olayda bir denizci ölürken 3'ü de kayboldu.

Yunan Sahil Güvenlik Kuvvetlerinin resmi internet sitesinde verilen bilgiye göre 10 mürettebatlı Türk kargo gemisi "Erol Şenkaya" , batı Yunan adalarından Zakintos’un açıklarında alabora oldu.

Yunan sahil güvenlik botu bir denizcinin cesedini gemi üzerinde bulurken olayın ardından 6 denizcinin kurtarıldığı halen 3 kişinin aranmasına devam edildiğini açıkladı. Gemideki tüm mürettebatın Türk olduğu belirtiliyor.

Yetkiller alabora sırasında hava şartlarının iyi olduğunu, Kyllini’deki Peloponnese limanından yükleme yaptıktan sonra cumartesi günü kaybolduğunu, bugün ise Yunan Sahil Güvenliği’nce yarı batmış bir halde bulunduğunu kaydetti. Geminin Zakintos’tan Türkiye’ye yolaldığı ve yüklü olduğu belirtildi. 3 kayıp denizcinin Yunanistan Denizkuvvetlerine ait 5 Yunan Sahil Güvenlik botu, Yunan Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir uçak, ve bir helikopter tarafından aranmaya devam edildiği belirtildi.

Bu arada Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Helikopterde