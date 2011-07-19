-YUNANİSTAN'DA TÜRK BAKLAVASI NEW YORK (A.A) - 19.07.2011 - ABD'nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Türk baklavacı ve şekerleme üreticisi iş adamı Nadir Güllü'nün para sıkıntısına düşen Yunanlı müşterisine ''yardım elini uzattığını'' yazdı. WSJ'nin ''Türk Baklavacısı Yunanlı Müşterisine Yardım Eli Uzattı'' başlığıyla internette çıkan haberinde, Türkler ve Yunanlılar'ın asırlardır en iyi baklavayı kimin yaptığına dair birbirleriyle atıştıkları, ama son 10 yıldır Türkiye'nin tanınmış baklava üreticisi, Karaköy Güllüoğlu'nun sahibi Nadir Güllü'nün Atina'da 5 dükkanı olan ''Baklavas Epe'' adlı Yunanlı firmaya ayda yaklaşık 2 ton baklava ve diğer Türk tatlılarından gönderdiği belirtildi. Yunanistan'daki ekonomik krizden önce önünde kuyruklar oluşan ''Baklavas Epe''nin krizle birlikte satışlarının düştüğü, baklavaya talebin azaldığını ve firmanın 5 mağazasından 3'ünü kapatmak zorunda kaldığını yazan gazete, Yunanlı firmanın Nadir Güllü'ye yaklaşık 160 bin avro kadar borçlandığını ifade ettiği, Güllü'nün de firmaya borcunu ödemesi için bir yıllık süre verdiği belirtildi. Haberde Yunanlı firmanın bir yetkilisinin ''(Yunanistan'da) baklava lüks hale geldi, 3 kilo kıymanın fiyatı 1 kilo baklavayla aynı'' dediğine de dikkat çekti. Geçen hafta bir araya gelen iki firmanın yeni bir anlaşmaya vardıklarını da yazan gazete, anlaşmaya göre Karaköy Güllüoğlu'nun, Baklavas Epe'ye baklava satmaya devam edeceğini, kredi finansmanını 3 yıl daha uzatacağını, ayrıca iki firmanın Atina'da Eylül ayında ortak yatırımla bir kafe de açacaklarını bildirdi. Haberde, kafe açma düşüncesinin altında, ''Atinalıların evlerine götürmek için bir kilo baklava almaya güçleri yetmiyorsa, belki de kahve içerken birkaç parça baklava yiyebilirler'' düşüncesinin yattığı kaydedildi. Gazete, ABD dahil dünyada 85 ülkede satış yapan Türk firmanın sahibi Nadir Güllü'nün gazeteye verdiği mülakatta, Yunanlı firmaya, ''Onlara tamam, yavaş yavaş ödemeye devam edin, biz bunu dostluk ve Türk ahlakı için yapıyoruz. Biz de daha önce Türkiye'de ekonomik krizden sıkıntı çekmiştik, o yüzden Yunanlılar'ın karşı karşıya kaldıkları sorunları anlıyoruz'' dediği de belirtildi. Gazete Baklavas Epe'nin yetkilisinin, Türk ve Yunan firmaların devam eden iş ilişkileri hakkında olumlu kalmaya devam ettiklerini ve Yunan ekonomisinin iyileşeceğine inandığını söylediğini de kaydetti. WSJ, Güllü'nün Yunanlı firmayla iş ilişkisini devam ettirme kararının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerdeki iyileşmenin de bir göstergesi olduğu yorumunu yaptı. Haberde Nadir Güllü'nün elinde, üzerinde Türk ve Yunan bayraklarının bulunduğu iki baklava kutusunu tutarken çekilmiş bir fotoğrafına da yer verildi.