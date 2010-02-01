Yunanistan'da Türk açılımı

T24 - Yunanistan hükümeti Batı Trakya Türk azınlığının durumunu iyileştirmek amacıyla bir rapor hazırladı. Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Yorgo Papandreu Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili konuları yıllar sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan alıp İçişleri Bakanlığı'na bağlayacak.



Halen, vatandaşı olan azınlık halkın din ve eğitim konularına Yunan Dışişleri Bakanlığı bakıyor.



Türk azınlığın yoğun olduğu Kavala şehrinde Dışişleri Bakanlığı'nın bir dairesi de bulunuyor.



Raporun hazırlanması Papandreu'nun geçen hafta başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba bağlanıyor.



Yunanlı Başbakan, mektubunda "Müslüman vatandaşlarımızın sorunları Yunanistan'ın içişlerini ilgilendirir" demişti.



Gazete, ayrıca Papandreu'nun azınlık konusunda, kişinin kendi etnik kimliğini kendi belirlemesi hakkına ve Batı Trakya'da şeriat uygulamalarının kaldırılmasına mutabık olduğunu, tepkileri de gözönünde bulundurduğunu yazdı.







