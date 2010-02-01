T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da Türk açılımı

Yunanistan hükümeti Batı Trakya Türk azınlığının durumunu iyileştirmek amacıyla bir rapor hazırladı.

01 Şubat 2010 02:00

T24 - Yunanistan hükümeti Batı Trakya Türk azınlığının durumunu iyileştirmek amacıyla bir rapor hazırladı. Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Yorgo Papandreu Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili konuları yıllar sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan alıp İçişleri Bakanlığı'na bağlayacak.

Halen, vatandaşı olan azınlık halkın din ve eğitim konularına Yunan Dışişleri Bakanlığı bakıyor.

Türk azınlığın yoğun olduğu Kavala şehrinde Dışişleri Bakanlığı'nın bir dairesi de bulunuyor.

Raporun hazırlanması Papandreu'nun geçen hafta başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba bağlanıyor.

Yunanlı Başbakan, mektubunda "Müslüman vatandaşlarımızın sorunları Yunanistan'ın içişlerini ilgilendirir" demişti.

Gazete, ayrıca Papandreu'nun azınlık konusunda, kişinin kendi etnik kimliğini kendi belirlemesi hakkına ve Batı Trakya'da şeriat uygulamalarının kaldırılmasına mutabık olduğunu, tepkileri de gözönünde bulundurduğunu yazdı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24