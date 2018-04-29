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BBC Türkçe

Yunanistan'da tren eve çarptı: 2 ölü

Yunanistan'da Selanik yakınlarda raydan çıkan trenin bir eve çarpması sonucu en az iki kişi yaşamını yitirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan'da Selanik yakınlarda raydan çıkan trenin bir eve çarpması sonucu en az iki kişi yaşamını yitirdi.

Adendro kasabasında gerçekleşen olayda trenin çarptığı binadan kurtulmayı başaran bir kişi, tren binaya çarpmadan hemen önce balkondan atlayarak hayatta kalmayı başardığını söyledi.

Cumartesi gecesi gerçekleşen kazada trende bulunan 70 kişi, vagonlardan 3 saatte tahliye edilebildi.

Trenin neden raydan çıktığı bilinmiyor.

Selanik'in 40 kilometre kuzeyinde gerçekleşen kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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