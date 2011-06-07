-YUNANİSTAN'DA TASARRUF PLANI PARLAMENTO YOLUNDA ATİNA (A.A) - 07.06.2011 - Yunanistan'da, orta vadeli tasarruf planının bu ay sonuna kadar parlamentoda oylanması bekleniyor. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, hükümetin kurumlar vergisi ve katma değer vergisini 2012 yılında düşüreceğini, bu önlemlerin son orta vadeli ekonomik planın parçası olmayacağını söyledi. Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi, tasarruf planına destek vermenin karşılığında kurumlar vergisinin düşürülmesini talep ediyor. Bu arada, Avrupalı yetkililer, Yunanistan'ın iflastan kaçınması için özel finans kuruluşlarının bu ülkenin borçları konusunda açık kapı bırakmalarını sağlayacak bir yol bulmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlardan Yunanistan'a mevcut seviyelerde kredi vermeye devam etmesinin isteneceğini ya da bu kuruluşların muhtemelen ellerindeki Yunan devlet tahvillerinin ödeme vadelerini uzatmaya teşvik edileceğini ifade etti. Avro Bölgesi Grup Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker de, ''Kredi kuruluşlarının olumsuz fikrine ve iflasa yol açmayacak bir formül üzerinde çalışıyoruz'' dedi. Uluslararası Para Fonu (IMF) üst düzey temsilcisi Bob Traa, ''Avrupa ülkelerinin, IMF'nin 110 milyar avroluk kurtarma paketinin beşinci dilimini serbest bırakmadan önce gelecek yıl Yunanistan'ın potansiyel finansman açığının nasıl kapatılacağına karar vermesi gerektiğini'' belirtti. Traa, AB liderlerinin, IMF'nin Temmuz ayında 12 milyar avroluk beşinci dilimde kendi üzerine düşen payı serbest bırakmadan önce gerekli olursa ek kurtarma desteği üzerinde anlaşma konusunda bu ay sonunda düzenlenecek AB zirvesinde ''çetin ceviz bir durumla'' karşılaşacağını kaydetti. IMF başkanlığına vekalet eden birinci başkan yardımcısı John Lipsky de, Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasının öngörülmediğini söyleyerek, ''Şu anda desteklediğimiz program, borç yeniden yapılandırmasını içermiyor'' dedi. -ECB ÜYESİ SMAGHI- Öte yandan, ECB Yönetim Kurulu üyesi Lorenzo Bini Smaghi, Yunanistan'ın, milyarlarca avro değerindeki devlet malını satarsa borcunu ödeyebileceğini söyledi. Berlin'de yaptığı konuşmada, 330 milyar avro borcu ve 300 milyar avroluk satılabilir varlığı bulunan Yunanistan'ın, bu varlıkların bazılarını satmaya niyetli olması halinde borcunu ödeyebileceğine işaret eden Smaghi, Yunanlıların, varlıkları satma niyetinin yanı sıra bütçe açığını kapatma kararlılığına sahip olması gerektiğini ifade etti. İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankasına (BIS) göre, geçen yıl AB ve IMF'den 110 milyar avro tutarında finansal yardım paketinin hazırlandığı Yunanistan'ın, Avrupa cephesinde en büyük kreditörü olan Almanya'ya ait bankalar, 22,7 milyar dolar Yunan devlet tahvilini kontrol ediyor. Piyasadaki 56,7 milyar dolarlık Yunanistan devlet tahvilinin 15 milyar dolarını elinde bulunduran Fransız bankaları, Alman bankalarını izliyor. BIS'e göre, 2010 yılı sonunda bankaların elinde bulundurduğu Yunan devlet tahvillerinin miktarı 54,2 milyar dolar iken, bu miktarın yüzde 96'sı Avrupalı kreditörlere ait. Almanya ve Fransa ise bu miktarın yüzde 69'una sahip. Ayrıca Fransız BNP Paribas 5 milyar avro, Belçikalı Dexia 3,5 milyar avro, Alman Commerzbank 3 milyar avro, Fransız Societe Generale 2,7 milyar avro, Hollandalı ING 2,4 milyar avro ve Alman Deutsche Bank 1,6 milyar avro Yunan devlet tahviline sahip bulunuyor. Yunanistan'ın toplam borcu 330 milyar avroyu bulurken, bu borcun 60 milyar avro kadarlık bölümü Yunan bankalarına ait. -OTE'NİN YÜZDE 10'U SATILIYOR- Yunan telekomünikasyon şirketi OTE'nin yüzde 10 oranındaki hissesi Alman Deutsche Telekom'a satılıyor. Deutsche Telekom, OTE'nin yüzde 10 oranındaki hissesini satın alma bedelinin 400 milyon avroyu (584 milyon dolar) bulabileceğini açıkladı. OTE'nin yüzde 10'unu satın alması durumunda Deutsche Telekom'un bu şirketteki hissesi yüzde 40'a yükselecek, Yunan devletinin hissesi ise yüzde 10 olacak. OTE'nin kalan yüzde 50 hissesine ise uluslararası ve Yunan kuruluşları sahip bulunuyor. AB ve IMF, dev borç yükünü azaltmada kaynak yaratmak amacıyla Yunanistan'a büyük ölçekli özelleştirmeler yapması için baskı uyguluyor. Yunan hükümetinin 110 milyar avroluk yardım paketinden yararlanmaya devam etmesi için bu yıl 6,4 milyar avro ve 2015 yılına kadar 22 milyar avro tasarruf önlemleri alması gerekiyor.