-Yunanistan'da tasarruf önlemlerinde anlaşıldı ATİNA (A.A) - 09.02.2012 - Yunanistan'da hükümeti destekleyen siyasi parti liderlerinin, troykanın talep ettiği 300 milyon avroluk tasarrufun ek emeklilik maaşları yerine savunma harcamalarından yapılması yönünde anlaşmaya vardığı bildirildi. Kathimerini gazetesi, internet sitesinde, Başbakan Lukas Papadimos'un Yeni Demokrasi Partisi lideri Andonis Samaras ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu konuda bir çözüme varıldığını duyurdu. Samaras, ek emeklilik maaşlarının aylık 300 avronun altına düşmesine itiraz etmişti. Samaras'ın bu tavrı Ortodoks Halk Partisi (LAOS) lideri Yorgo Karacaferis tarafından da desteklenmişti. Sosyalist PASOK'un lideri Yorgo Papandreu ise emekli maaşlarında yapılacak herhangi bir kesintiye karşı olduğunu bildirmişti. Hükümet yetkilileri 300 milyon avroluk tasarrufun ek emeklilik maaşlarından değil savunma ve diğer alanlardaki harcamalardan yapılacağını söyleyerek, detaylara ilişkin bilgi vermedi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Başbakan Papadimos'un kendisini arayarak anlaşmaya varıldığını söylediğini kaydetmişti. Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF tarafından verilecek 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketi için istenen tasarruf önlemleri arasında yer alan emekli maaşlarındaki kesintiler konusu dün gece Başbakan Papadimos ile üç siyasi parti liderinin 7 saat süren toplantısında ana uzlaşmazlık konusu olmuştu. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Brüksel'de Eurogroup toplantısında nihai anlaşmayı sunuyor.