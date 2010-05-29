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Dünya

Yunanistan'da taraftar kavgası

Yunanistan'ın Lamia kentinde PAOK Selanik ile AEK Atina takımları taraftarları arasında çatışma çıktığı, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- Yunanistan'ın Lamia kentinde PAOK Selanik ile AEK Atina takımları taraftarları arasında çatışma çıktığı, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.


Yunan medyası, başkent Atina'nın kuzeybatısında yeralan Lamia kentinde bu sabah saat 06.00 sularında çıkan olaylarda, PAOK taraftarlarından oluşan bir grubun AEK'in bürosuna saldırdığını duyurdu.


Büroya molotofkokteyli de atıldığı belirtilirken, polisin taraftarları göz yaşartıcı gaz ile dağıttığı vurgulandı.


Olaylarda, kırık cam, bıçaklı saldırı ve molotofkokteylinin çıkardığı yangından yaralanan 6 kişinin yanısıra, göz yaşartıcı gazın yol açtığı solunum sorunu nedeniyle de bir kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.


Gün içinde taraftarlar arasında başka olayların da çıkması endişesinin yaşandığı vurgulanırken gelişmeler sonrasında kentte oynanacak olan AEK-PAOK hentbol müsabakasının ertelenmesinin düşünüldüğü de bildirildi.

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