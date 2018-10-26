Yunanistan'da şüpheli paket alarmı; Dışişleri Bakanlığı boşaltıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası, postayla gönderilen şüpheli paket sebebiyle boşaltıldı.

Reuters'a konuşan bir Yunan polis, bina içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğunu söyledi. Paketin posta ile ulaştığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakanlık yetkililerine göre, şüpheli paketin bakanlığa ulaşmasının ardından polise haber verildi. Bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonucu pakette patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi. Bakanlık görevlilerinin polis kordonu ardında endişeli bekleyişleri yaklaşık bir saat sonra sona erdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası, başkent Atina'daki Parlamento binasının karşısında yer alıyor.