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Dünya

Yunanistan'da solcular polisle çatıştı

10 Mayıs 2009 01:08

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, sol görüşlü bir grup polisle çatıştı.

Kent merkezindeki Kaningos Alanı'nda, yaklaşık 300 kişilik aşırı sağ eğilimli bir grubun Yunanistan'daki göçmenleri hedef alan gösterisine müdahale etmek isteyen 150 kişilik bir grupla polis arasında çatışma çıktı.

Polis, göz yaşartıcı bombayla grubu dağıtmaya çalışırken, göstericiler polise taşlarla karşılık verdi.

Göstericilerin sokak aralarına dağılmalarıyla son bulan olaylarda, Eksarhia semtinde bazı dükkanlar ve park halindeki araçlar zarar gördü.

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