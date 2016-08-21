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BBC Türkçe

Yunanistan'da sıtma vakaları: 12 bölgede kan bağışı yasaklandı

Yunanistan\'da sıtma vakaları nedeniyle, 12 bölgede kan bağışları yasaklandı. Ülkede bu yıl şimdiye kadar 65 sıtma vakası kaydedildi.

21 Ağustos 2016 18:28

Yunanistan'da sıtma vakaları nedeniyle, 12 bölgede kan bağışları yasaklandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkede bu yıl şimdiye kadar 65 sıtma vakası kaydedildi. Bu kişilerin 61'inin Hindistan altkıtası ve Afrika ülkelerinde hastalığa yakalandıkları belirtiliyor.

Ancak dört kişinin hastalığa Yunanistan'da yakalanması Yunanlı yetkilileri endişelendirdi.

Sıtma vakalarının Mora Yarımadası'ndan Selanik'e geniş bir alanı kapsadığı belirtiliyor.

Yunanistan'daki kemer sıkma önlemleri nedeniyle belediyelerin bütçelerinin kesilmesinin sivrisineklere karşı yürütülen ilaçlama programlarını aksattığı belirtiliyor.

Sıtma sivrisineklerle geçiyor.

Yunanistan'da geçen yıl 85 sıtma vakası görülmüştü.

Sıtma tedavisi görenlerin kan vermeleriyle ilgili sıkı düzenlemeler bulunuyor. Örneğin ABD'de sıtma tedavisi görenler 3 yıl kan veremiyor.

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