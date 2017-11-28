Yunanistan'da "silah satışında usulsüzlük" iddiası; belgeleri MİT ajanı mı sızdırdı?

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Suudi Arabistan’a mermi ve bomba satışında usulsüzlükler yapıldığını ortaya çıkaran gizli belgeleri, Yunan muhalefet partileri ve medyaya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hesabına çalışan bir Yunan ajanın sızdırdığını iddia etti.

Hürriyet'te yayımlanan Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Yunan hükümeti, Suudi Arabistan ile Yunan ordusunun ihtiyaç fazlası 105 mm’lik 300 bin adet mermi ve MK 82 tipi 1.700 adet bombanın satışı için 66 milyon Euro’luk anlaşma yaptı. Yunan yasalarında yasak olmasına rağmen anlaşmada komisyoncunun bulunduğu anlaşıldı.

"Rüşvet kokuyor"

Kammenos, anlaşmanın devletler arasında yapıldığını, Vasilis Papadopulos isimli kişinin Yunanistan adına değil, Suudi Arabistan adına komisyonculuk yaptığını söyledi. Anlaşmadan çekilen S. Arabistan ise komisyoncudan habersiz olduğunu belirtti. Yunan medyası "Rüşvet kokuyor" diyerek belge yayınlamaya başladı. Bunun üzerine Bakan Kammenos, bugüne kadar pek bilinmeyen ‘Epikero’ isimli internet sitesinin haberini Twitter’dan paylaştı.

Epikero’nun haberinde ise doğruluğuhenüz yetit edilemeyen şu iddialar yer alıyor:

“Belgelerin sızdırılmasının arkasında, Yunanistan’ın Interpol’den aradığı ve Türk istihbarat servislerinin hesabına çalışan Emanuil Hacisavvas bulunuyor. Kendini Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) eski mensubu olarak tanıtan Hacisavvas, sürekli Türkiye lehine propaganda yapıyor. Hedefi, Türk devletini rahatsız eden Kammenos’a, Cumhurbaşkanı Pavlopulos’a ve EYP Başkanı Yiannis Rubatis’e zarar vermek. Rodos’ta rüzgâr enerjisi tesisi kuracağını söyleyerek, Yunan devletinin 8 milyon Euro’sunu zimmetine geçiren Hacisavvas, 2015’de kayıplara karıştı. Son olarak da 2016’da Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’nde görüldü. EYP’in bilgilerine göre, çaldığı 8 milyon Euro’yu Türkiye’ye götürdü ve MİT ile işbirliğine girdi.”

"Bakan görevi bırakmalı"

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisi milletvekili Adonis Yeorgiadis “Savunma Bakanı, belgeleri MİT ajanı sızdırdı diyor. Gülünç” dedi. Yorgo Kumuçakos isimli vekil ise “Madem gizli belgeler Türklerin elinde, Savunma Bakanı istifa etmelidir” diye konuştu. AB üyesi Yunanistan’ın S. Arabistan’a silah satışı da sorgulanıyor. Kammenos’un tweetlediği iddia, milliyetçi Dimokratia gazetesinin manşetinde “MİT parmağı” başlığı ile yer aldı.