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Dünya

“Yunanistan'da sıkışıp kalan erkek sığınmacılar 2 Euro için fuhuş yapıyor!”

Global Post, Yunanistan'daki göçmenlerin bazılarının 30 Euro kazanırken, bazılarının 2 Euro aldığını ve daha fazla para istemeye utandığını aktardı

08 Haziran 2016 21:23

Global Post, Balkan ülkelerinin sınırlarını kapatmasının ardından 10 binlerce sığınmacının sıkıştığı Yunanistan’daki göçmenler saati 2 Euro’dan fuhuşa zorlandığını söyledi.

Sputnik’in Global Post’tan referans verdiği habere göre, 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu erkek sığınmacıların büyük bölümü Yunanistan’a ulaşmalarından kısa süre sonra seks işçisi olarak para kazanmaya çalışıyor.

Büyük bölümü başkent Atina’nın ‘red light’ı Filis Sokağı’nda çalışan erkek sığınmacılardan bazıları 30 Euro kazanırken, bazılarınınsa saat başına sadece 2 Euro aldığı ve daha fazla para istemeye utandığı aktarıldı.

Onlardan biri olan Afganistanlı Abdullah yaşadıkları şu sözlerle anlattı: 

“Hiç param yoktu. Çalışılacak sağlıklı iş yoktu. Uyuşturucu satabilirsiniz, seks satabilirsiniz ya da insan kaçakçılarına yeni müşteriler bulabilirsiniz. Benim için başka bir yol yoktu. Yeni gelmiştim ve para kazanmak için yapmam gerekeni yaptım. Tek bir umudum vardı, o da sınırın açılması ama şimdi o da kapalı. Hiçbir yere gidecek param yok. Ne yapacağımı bilemiyorum.”

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Avrupa’ya sığınmacı akının en üst düzeye çıktığı geçen yaz, kadın göçmenlerin fuhuşa zorlandığı ya da cinsel istismara maruz kaldığı biliniyordu. Ancak erkek sığınmacıların da benzer bir durumu ilişkin çok az haber basına yansımıştı.

 

 

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