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Spor

Yunanistan'da şikeye görülmemiş ceza

Yunanistan’da şike iddialarına adı karıştığı için ikinci lige düşürülen Olimpiakos Volou ve Kavala kulüpleri, karara itiraz ettikleri için pişman oldular.

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - Yunanistan’da şike iddialarına adı karıştığı için ikinci lige düşürülen Olimpiakos Volou ve Kavala kulüpleri, karara itiraz ettikleri için pişman oldular. Zira, her iki takım da amatör kümeye gönderildi.
 

Yunan şikesinde Kavala ve Volou küme düşürüldü






Yunanistan'da şike skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli kararlar çıktı.


İddialara adı karışan Birinci Lig takımlarından Olimpiakos Volou ile Kavala lige veda etti. İki kulüp de ikinci lige düşürüldü.


Ancak kulüplerin itirazı üzerine Yunanistan Futbol Federasyonu kararı bozdu.


Fakat kulüpler yaptıkları itiraz nedeniyle pişman oldu.


Yunan Spor Mahkemesi, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine futbol tarihinde eşine zor rastlanır bir karara imza attı.


Mahkeme, Volou ve Kavala kulüplerini amatör kümeye gönderdi. Bununla yetinmeyen spor mahkemesi, iki kulübü her türlü profesyonel karşılaşmadan da men etti.


Karar taraftarların tepkisiyle karşılandı. Volou takımının 3 bin kadar taraftarı, iktidardaki PASOK partisinin bürolarına saldırdı. Polis, kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı.


Gelen bu tepkilere rağmen Yunan Spor Bakanı futboldaki şiddeti ve şikeyi bitirmede kararlı olduklarını söyledi.


Komşuda 60'dan fazla kulüp yöneticisi, oyuncusu ve işadamı şike soruşturması kapsamında sorgulanıyor.


Volou Kulübü Başkanı cezaevine atılırken, Kavala Kulüp Başkanı ise kayıplara karıştı.



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