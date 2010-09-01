-YUNANİSTAN'DA SİGARA YASAĞI ATİNA (A.A) - 01.09.2010 - Yunanistan'da tüm kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan uygulamanın, bugünden itibaren başladığı bildirildi. Yunan medyası, ülkede sigara kullanımının azaltılmasına yönelik yeni bir çaba teşkil eden uygulama gereğince, taksiler başta olmak üzere tüm toplu taşıma araçları dahil, hiçbir kapalı alanda tütün ürünlerinin kullanılamayacağını duyurdu. Canlı müzik yapan ve iş alanı 300 metrekareyi aşan eğlence mekanları ile gazinolarda ise yasağın 1 Temmuz 2011 tarihine kadar geçerli olmayacağı ve bu yerlerin cezalardan muaf tutulacakları belirtildi. Yasağın hayata geçirilmesi yolunda yaptırımların da sert olacağı değerlendirmesinde bulunulan haberlerde, yasağa uymayanların ağır para cezalarına çarptırılacakları kaydedildi. Para cezalarının vatandaşlarlar için 50-100 avro arasında değiştiği, yasağa uymayan işyeri sahipleri, şirket müdürleri ile diğer sorumlular için ise 500 avrodan başlayarak 10 bin avroya kadar çıkabileceğine dikkat çekildi. Yasaya uymayan işyeri sahiplerinin 4. kez ceza almalarından sonra, işyerlerinin 10 gün süresince kapatılması, 5. kez ise çalışma izinlerinin geri alınması gibi cezaların da uygulamada yer aldığı belirtildi. Diğer yandan, kamu taşımacılığında görevli toplu taşıma araçlarında da tütün kullanımına izin veren araç şoförlerine 500 avro para cezası verileceği kaydedildi. Cezaların 15 gün içinde ödenmesi halinde, yüzde 50 indirimli olacağı açıklandı.