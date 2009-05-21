Yunanistan'da Siemens skandalında ilk gözaltı

Yunanistan'da savcılığın, "Siemens rüşvet skandalı" soruşturması çerçevesinde şirketin Yunanistan'daki kolu "Siemens Hellas'ın" eski Telekomünikasyon Müdürü Prokopis Mavridis'i gözaltına aldığı bildirildi.



Basın-yayın organları, soruşturmasında ilk kez gözaltı uygulamasına giden Savcılığın, bir diğer Siemens Hellas üst düzey yetkilisi Aleksandros Athanasiadis'i ise 700 Bin Avro kefaletle serbest bıraktığını duyurdular.



Siemens Hellas Yönetim Kurulu Başkanı Mihalis Hristoforakos'un Almanya'da ve hasta olduğu gerekçesiyle ifade vermeye gitmediği, soruşturmayı yürüten Savcı Nikos Zağorianos'un Hristoforakos için de uluslararası tutuklama kararı çıkardığı kaydedildi.



Haberlerde, aynı zamanda Alman vatandaşı da olan, finans ve siyaset çevreleri ile güçlü ilişkileri bulunan Hristoforakos'un Hristoforakos'un ülkeden "kaçtığı" yorumu yapıldı.



Geçen Aralıkta, Siemens'in faaliyet gösterdiği ülkelerin büyük bölümünde rüşvetle ihale kazandığına dair iddialar ortaya atılmış ve bu ülkeler arasında olduğu belirtilen Yunanistan'da savcılar harekete geçmişti.



Eski Siemens yöneticisi Reinhard Siekaczek, Almanya'nın Münih kentinde çıkartıldığı mahkemede, "Yunanistan'da iktidar ve muhalefetteki politikacılara rüşvet verildiğini" itiraf etmişti.



1996-2004 arası iktidarda olan Başbakan Kostas Simitis'in yakın çalışma arkadaşlarından eski PASOK milletvekili Teodoros Çukatos geçen yıl yaptığı açıklamada, Alman Siemens firmasından para aldığını söylemişti.



Çukatos'un, 1999 yılında Siemens'in o dönemdeki Yunanistan İdari Müdürü Mihalis Hristoforakos ile bir araya geldiğini ve bir milyon Alman Markı (yaklaşık 500 bin Avro) tutarında parayı PASOK adına kabul ettiğini söylediği açıklanmıştı.



Haberlerde, Siemens'in yaptığı ödemenin seçim kampanyasına katkı olduğunu savunan Çukatos'un, "PASOK'un merkez ve idari komiteleri üyesi olarak seçim kampanyasının organizasyonunda etkin rol oynadım. Sayın Hristoforakos'u büromda karşıladım ve partimizin seçim kampanyası için katkı yapma önerisini kabul ettim. Benden paranın yatırılması için yabancı bir bankada açılmış hesap numarası istendi" şeklinde konuştuğu belirtilmişti.



Çukatos'un, söz konusu paranın daha sonra parti kasasına aktarıldığını ve kendisinin hiçbir biçimde nakit bir para alışverişi içinde olmadığını belirttiği kaydedilmişti. Eski Başbakan Simitis, siyasi çevrelerde "general" lakabıyla tanınan Çukatos'u, zengin bir iş adamının yatında tatil yaptığının ortaya çıkması üzerine 2000 yılında görevinden uzaklaştırmıştı.



Yunanistan Parlamentosu, "Siemens rüşvet skandalı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulması önerisini reddetmişti.

