-Yunanistan'da sendikalar greve gidiyor ATİNA (A.A) - 09.02.2012 - Yunanistan'da işçi ve kamu çalışanları AB ve IMF'den alınacak ikinci yardım çerçevesindeki yeni kesintileri protesto etmek için cuma gününden itibaren 48 saatlik genel grev yapacak. Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) iki gün boyunca parlamentonun önünde protesto gösterileri düzenleyecek. Sendika yetkilileri milletvekillerinin yeni tasarruf önlemlerini oylayacağı Pazar günü de parlamento önünde olacaklarını bildirdi. Yunanistan'da hükümeti destekleyen siyasi partilerin liderleri dün gece 130 milyar avroluk ikinci kredi çerçevesinde, kamuda işten çıkarmalar ve maaşlarda kesintiler yapılmasını onaylamışlardı. Anlaşma ek emeklilik maaşlarından 300 milyon avro tasarruf yapılması konusuna takılmıştı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcilerinden oluşan troyka heyeti ise dün gece liderler toplantısının ardından Başbakan Lukas Papadimos ile biraraya gelmiş, ancak 5 saat süren görüşmede ek emeklilik maaşlarından 300 milyon avro tasarruf yapılması konusu çözüme ulaştıramamıştı. Hükümet yetkilileri, 300 milyonluk bu açığı kapatmak için başka bir alternatif bulması için troykanın hükümete 15 gün süre verdiğini kaydetti. Öte yandan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ise Eurogroup toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.