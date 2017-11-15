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Dünya

Yunanistan’da sel: Dokuz ölü

Io Chokona / Atina, 15 Kasım (DHA) – Attika’nın batısındaki bölgelerde yaşanan selde Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçeleri inanılmaz hasar gördü

15 Kasım 2017 19:42

Io Chokona / Atina, 15 Kasım (DHA) – Attika’nın batısındaki bölgelerde yaşanan selde Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçeleri inanılmaz hasar gördü.
Evler ve arabalar su ile çamur altında kaldı, duvarlar ve yollar çöktü. Şimdiye kadar ölü sayısı dokuza yükseldi, ancak bu sayının daha da artacağından korkuluyor, zira üç kişi hâlâ kayıp, aralarından biri ağır olmak üzere 10 kişi de hastaneye kaldırıldı. 500 kurtarma çağrısı alan itfaiye güçleri 150 itfaiye aracı ve 50 itfaiye memuru ile kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Nea Peramos Belediye Başkanı böyle bir felaket görmediğini açıkladı. Suyun ve elektriğin kesildiği Mandra, Magula ve Nea Peramos’da olağanüstü hal ilan edildi.

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