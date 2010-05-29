Yunanistan'da şeker hastaları da 'kemer sıkıyor'

T24 - Şeker hastalarının kullandığı insülin ilacı üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Novo Nordisk, bu ilacı Yunanistan'da piyasadan çekiyor.





Danimarka merkezli Novo Nordisk çekilmenin gerekçesi olarak, ağır borç krizinden kurtulmak için sert tasarruf tedbirleri alan Yunan hükümetinin yayımladığı kararnameyle, bütün ilaçlarda yüzde 25 fiyat indirilmesi talimatı vermesini gösteriyor.





Novo Nordisk sözcüsü, şirketin, Yunan hükümetinin fiyat indirimi kararının bu ülkede zarar etmesine yol açacağı için insülini Yunan piyasasından çekmeye karar verdiğini açıkladı.





Sözcü, Yunan hükümetinin ilaç fiyatlarında mecburi yüzde 25 indirim kararının, diğer ülkelerin ilaç fiyatlarını belirlemede Yunanistan'ı referans noktası olarak aldığı için zincirleme etkisi olacağını da ifade etti.





Yunanistan'daki şeker hastaları, şirketin bu kararı sonucunun ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundular.





Novo Nordisk sözcüsü, bu konunun insanları öldürmekle ilgisi bulunmadığını, şirketin piyasadan çekilecek insülin yerine şeker hastalığında kullanılan glükagon ürününü ücretsiz sağlayacağını söyledi.





Karara tepki gösteren Diyabet Derneği, şirketin kararını ''vahşi kapitalist şantaj'' ve ''şirketin sosyal sorumluluğunun ihlali'' olarak nitelendirdi.





Yunanistan'da 50 binden fazla şeker hastası bu şirketin ürününü kullanıyor.





Yunanistan, borcunu azaltma çabaları kapsamında muazzam ilaç faturasını azaltmak istiyor.





Novo Nordisk, Yunan hükümetinin kendine 36 milyon dolar borcu bulunduğunu savunuyor.