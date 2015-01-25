Yunanistan'da seçim günü

Yunanistan'da bugün yapılacak erken seçimlerden Alexis Tsipras liderliğindeki Radikal Sol İttifak'ın (Syriza) birinci çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Alexis Tsipras, Yunanistan'ın Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos tarafından Harry Potter'a benzetilmişti

Radikal’de yer alan habere göre, Yunanistan, 29 Aralık’ta parlamentoda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, koalisyon ortakları Yeni Demokrasi Partisi ve PASOK'un adayı Stavros Dimas’ın 180 oya ulaşamaması nedeniyle erken seçime gitmek zorunda kaldı. Yakın geçmişe damga vuran ekonomik krizin de seçmen tarafından 'değerlendirileceği' seçim, bugün yapılıyor. Seçimin şüphesiz en güçlü adayı ise genç siyasetçi Alexis Tsipras’ın liderliğindeki Radikal Sol İttifak (Syriza). Son günlerde yapılan anketlerde rakipleriyle arasını daha da açtığı görülün Syriza, Yunanistan’a değişim vadediyor. Tsipras ise sol görüşleri nedeniyle Avrupa ’nın yakından takip ettiği bir isim.

Syriza, Yunanistan'ın borçlarının silinmesini ve kesintilerin de kaldırılmasını istiyor. Syriza'nın bu yaklaşımı para piyasalarını endişelendiriyor ve Yunanistan'ın euro bölgesinden çıkacağı korkusu yaratıyor. İktidardaki Yeni Demokrasi partisi ise ekonominin düze çıktığı görüşünde.

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temsilcilerinden oluşan troykanın kurtarma paketi karşılığında bütçesinde sert kesintilere gitmişti.

İngiliz Independent gazetesi Avrupa’nın yükselen yıldızı hakkında bilinmesi gerekenleri derledi. İşte geleneksel siyasetin endişeli gözlerini bir anda üzerine çeviren Tsipras:

Harry Potter’la karşılaştırıldı

Syriza lideri Tsipras, Yunanistan’ın Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos tarafından, JK Rowling’in roman serisindeki Harry Potter’a benzetilmişti. Venizelos, Tsipras’ın “tutamayacağı gerçeküstü sözler verdiğini” düşünüyor. Başbakan Yardımcısı, “Tsipras, herhangi bir fedakarlık bulunmadan dünya üzerinde cennet sözü veriyor. Sihirli bir şekilde refaha dönüş sözü veriyor, Harry Potter’mış gibi” ifadelerini kullanmıştı.

Siyasetçiler arasında alışılmamış aile hayatı

Tsipras ve sevgilisi Peristera Batziaka 20 yıldır beraberler ve iki genç oğulları bulunuyor. Okulda tanışan çift, birlikte Yunanistan’ın Komünist Gençliği’ne üye olmuş. Şayet Tsipras bugünkü seçimlerde zafer elde ederse, Yunanistan’ın ilk evli olmayan başbakanı unvanını alacak ki bu, ülke için büyük bir değişim anlamına geliyor. Batziaka Yunan medyası tarafından “güçlü iradeli, militan ve dinamik” ve zaman zaman “utangaç” sözleriyle niteleniyor. Çiftin ikinci oğlu, adını Ernesto Che Guevera’dan almış.

Deneyimsiz

40 yaşındaki bir siyasetçinin ülke liderliği konusunda fazla deneyimi olmaması şok edici değil, ancak bu gerçek kimi çevreleri kaygılandırıyor. La Stampa’ya konuşan Başbakan Yardımcısı Venizelos, “Syriza’nın kozu şu: hiçbir zaman ülkeyi yönetmedi ve kriz döneminde yönetimde değildi. Teknik olarak borç sürdürülebilir, şu anda 2010’dakine nazaran yüzde 40 daha az faiz ödüyoruz. İşte tam bu durum, Syriza’yla anlaşmazlık noktasını oluşturuyor. Syriza, Yunanistan’ın hiçbir zaman tamamını ödeyemeyeğini belirterek borcun sürdürülemez olduğunu iddia ediyor. Günümüz pozitif konuşmalar için uygun değil. Problemler devam ediyor ve çözüm için yalvarıyorlar” demişti.

'Gayri resmî'

Tsipras, alışılagelmiş siyasetçilerden farklılık gösteriyor. Kravattan sakınıyor ve destekçileriyle daha gayri resmî bir ilişkisi var. Alman Der Spiegel dergisi, Tsipras için, “Kürsüye, Elvis’in sahnedeki tavırlarına benzer şekilde çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Brüksel kaygılı

Tsipras, Yunanistan’a dayatılan kemer sıkma önlemlerini tersine çevireceğine dair söz verdi ve birçok kişi Syriza liderinin, Yunanistan’ın alacaklılara olan 240 milyar euroluk borcunu ödemeyi reddetmesinden korkuyor. Tsipras bu konuda şöyle demişti: “Kemer sıkma politikaları Avrupa anlaşmalarının bir parçası değil; demokrasi ve halk egemenliği ilkesi öyle.”

Çarşamba günü Financial Times’a yazan Tsipras, şu ifadeleri kullanmıştı: “Syriza hükümeti, euro bölgesi üyesi olan Yunanistan’ın yükümlülüklerine saygı duyacak; dengeli bütçe sürdürmek ve nicel hedeflere kendini adamak gibi.”

Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Christine Lagarde, bu hafta Irish Times’a verdiği söyleşide, Yunanistan’ın borcunu pazarlıkla aşağı çekmesi ihtimaline karşı uyardı ve “Kolektif çabalara açığız. Ne var ki, aynı zamanda borç borçtur ve o bir sözleşmedir” dedi.

Halkın gücü

Syriza uzun zamandır anketlerden birinci parti olarak çıkıyor. Syriza, şu anda iktidardaki koalisyonun bir parçası olan sağ parti Yeni Demokrasi’nin aldığı yüzde 31’den daha fazla oy elde ederek yüzde 35’e ulaşmak istiyor. Asgari ücreti artırma, ücretsiz gıda ve elektrik ve 300 bin yeni iş olanağı oluşturma sözü vererek Tsipras, sıkıntı içindeki Yunanistan vatandaşları arasında inanılmaz bir popülerliğe ulaştı. Yunan vatandaşlarının yaklaşık dörtte biri işsiz ve 200 binden fazlası da, 2010’da başlayan ekonomik krizden bu yana ülkeyi terk etti. İşten çıkarma oranlarının yüksekliği nedeniyle seks işçiliğinin artış oranı 2013’te yüzde 150’ye ulaşmıştı. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Tsipras’ın kemer sıkma politikalarına karşı verdiği sözlerin, halkın kalbini kazandığı şüphesiz.