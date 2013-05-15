Yunanistan'da sebze ve meyvede 'zehirli madde' bulundu

Greenpeace'in Yunanistan bürosu, ülkede süpermarket ve manavlarda satılan sebze ve meyvelerde 'zehirli' ve 'çok zehirli' olarak tanımlanan maddelere rastlanıldığını açıkladı.

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in Yunanistan bürosu, süpermarket ve manavlarda satılan elma, armut, patates, havuç, muz ve kabak gibi ürünlerde AB'de kullanımı yasak olan 27 çeşit toksik ve kanserojen madde içeren kimyasala rastlandığını açıkladı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Greenpeace, ürünlerde tespit edilen kimyasalların sağlığa kalıcı olumsuz etkisinin bulunduğuna işaret ederek, bu kimyasalların su kaynaklarını ve hayvancılığı da tehlikeye soktuğunun altını çizdi. Örgüt, Gıda ve Tarım Kalkınma Bakanlığına acil önlem çağrısında bulundu.

Örgütün Yunanistan resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, incelenen ürünlerde "zehirli" ve "çok zehirli" olarak tanımlanan chlorpyrifos, etofenprox, flonicamid, indoxacarb, thiacloprid, azoxystrobin, linuron, pyridaben, captan, etofenprox ve flonicamid tespit edildiği, bazı elma örneklerinde ise ahşap korumada kullanılan bir maddeye rastlandığı belirtildi.

Tarım alanında sebze ve meyvelerde kullanılan sağlığa zararlı maddeler, ürünlerin iç kısmına da geçtiği için yıkanarak temizlenemiyor.