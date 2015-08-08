Yunanistan’da rekor sayıda sığınmacı



Yunanistan'a varmak için Akdeniz'de hayatlarını riske atıyor, AB ülkelerinden birinde yeni bir hayata başlamak umuduyla tehlikeli yolculukları göze alıyorlar… Ne var ki yaşanan ölüm ve kazalar da sığınmacı akınını engellemiyor.

AB Sınır Koruma Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, Yunanistan'a sadece ağustos ayında 49 bin 550 sığınmacı gitti. Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yunanistan görevlisi Yorgos Tsarbopoulos, durumun giderek daha da dramatik bir hal aldığına dikkat çekti. Yunan devlet radyosuna konuşan BM görevlisi, kurum ve yardım örgütlerinin durumla başa çıkmakta zorlandığını söyledi.

Türkiye'den üzerinden Yunanistan'a

Frontex'in verilerine göre, temmuz ayında Yunanistan'ın dış sınırlarında 130 bin 500 sığınmacı tespit edildi. Bu geçen yılın aynı dönemindeki sayının tam beş katı. Sığınmacı sayısının çok yüksek olması ve karmaşık ortam nedeniyle kayıt işlemlerinin zorlukla yürütülebildiği belirtiliyor. Ajans yetkilileri, sığınmacıların çoğunun Suriye ve Afganistan'dan bir kısmının da Pakistan'dan geldiğini söylüyor.

Özellikle teknelerle Türkiye üzerinden Yunanistan'ın Kos, Midilli, Sakız ve Sisam adalarına yoğun bir geçiş olduğuna dikkat çekiliyor. Frontex AB ülkelerini, sınır misyonunu daha fazla gemi ve personelle ile destekleme çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, devlet televizyonu ERT'ye açıklamasında sığınmacı sorununun salt Yunanistan'ın sorunu olmadığını belirtti.

İtalya'da beş kaçakçı gözaltında

Öte yandan Libya açıklarında sığınmacı taşıyan bir teknenin batmasının ardından İtalyan polisi insan kaçakçısı olduğu şüphesiyle beş kişiyi gözaltına aldı. Hayatta kalanların verdiği bilgilere doğrultusunda üç Libyalı ve iki Cezayirlinin kimliklerinin tespit edildiği ve tutuklandığı belirtildi. Tahminlere göre, kazanın ardından 200 kişi hala kayıp. Perşembe akşamı batan tekneden 373 kişi kurtarılmış, 25 kişinin ise cenazesi çıkartılmıştı.