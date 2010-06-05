Yunanistan'da protestolar devam ediyor

T24- Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME) tarafından düzenlenen iki ayrı gösteride gruplar, Yunanistan parlamentosunun bulunduğu Sindagma Meydanında önlemlerin geri çekilmesini talep eden sloganlar attı.



Gösterilere, kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra emekliler ve işsizler de katıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alınan gösterilerde ortak slogan, "Krizi zenginler ödesin" şeklinde olurken, katılımcılar, "ekonomik reformlar ve sosyal güvenlik yasa tasarısının öngördüğü düzenlemelerin, işçiler, gençler ve emeklilerin geleceği için tehdit teşkil ettiğini" savundu.



Kent merkezinin uzun süre trafiğe kapatıldığı gösteriler sonrasında protestocular olaysız biçimde dağıldı.



Sosyal güvenlik yasa tasarısı



Sosyal güvenlik yasa tasarısının, ülkede, 2018 yılından itibaren emekli maaşlarında yüzde 7 oranında kesintiye gidilmesini öngördüğü açıklanmıştı.



Tasarı uyarınca, emeklilik maaşının hükümetin gelir politikası aracılığıyla tespit edilmeyeceği, bundan böyle enflasyon, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ve sosyal güvenlik fonlarının ekonomik durumlarının göz önünde tutulacağı kaydedilmişti.



Emeklilik için 40 yıl çalışmak gerektiği, 60 yaşından önce kimsenin emekli olamayacağı belirtilirken, 65 yaşın üstünde, sosyal güvenlikten yoksun tüm vatandaşlara 360 Avro yaşlılık maaşı verileceği de kaydedilmişti.



Ekonomik önlemler



Yunanistan'da ayrıca, bütçe açığının daraltılması çalışmaları çerçevesinde, kamuda maaşları aylık 3 bin Avro'ya kadar olan çalışanların, Yunanistan'da 13. maaş olarak adlandırılan Noel maaşı, Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 14. maaş olarak nitelendirilen yarımşar maaş ikramiyelerinin bundan böyle toplam bin avroya tekabül etmasini öngören önlemlere gidilmişti.



Önlemler çerçevesinde, aylık 2 bin 500 Avro'yu geçmeyen emekli maaşlarında da Paskalya ile tatil ödeneklerinin 200'er, Noel maaşının ise 400 Avro olarak belirlendiği, daha yüksek emekli maaşlarının ise düşürüleceği açıklanmıştı.



Kamu çalışanlarının ödeneklerinde yüzde 8 oranında kesintiye gidilirken, kamuda gerek maaşların gerekse emekli maaşlarının dondurulduğu vurgulanmıştı.



KDV'nin yüzde 21'den yüzde 23'e çıkartılması, sigara ve alkollü içki fiyatlarında Yüzde 10 oranında ek vergi uygulanması, lüks harcamalarda ise vergilerin arttırılması alınan önlemler arasındaydı.



Öte yandan Yunanistan'da geçen mart ayında da bir dizi ekonomik önlem alınmıştı.

Bu önlemler, kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti, KDV'nin yüzde 19'dan yüzde 21'e yükseltilmesi, ödeneklerde yüzde 12 oranında kesinti, emekli maaşlarının 2010 yılı süresince dondurulması, akaryakıt fiyatlarında 3 ile 8 cent arası zam, alkollü içeceklerde yüzde 20, sigara fiyatlarında ise yüzde 65 oranında ek vergi uygulanması ve tutarı 35 bin Avro'yu aşan, araba ve yat alımlarını da içeren lüks harcamalara özel ek vergi konulmasını öngörüyordu.



Ayrıca Yunanistan'da 13. maaş olarak adlandırılan Noel maaşında yüzde 30, Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 14. maaş olarak nitelendirilen yarımşar maaş ikramiyelerde ise yüzde 30 oranında kesinti yapılmıştı.



Yunan sendikaları, önlemler geri çekilinceye kadar mücadeleye devam edileceğini açıklamıştı.