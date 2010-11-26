-YUNANİSTAN'DA PROTESTO BİTMİYOR ATİNA (A.A) - 25.11.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hükümetin ''bütçe açığının daraltılması hedefli ekonomik önlemleri, çalışma koşulları ve polis şiddetini'' protesto amacıyla gösteriler düzenlendi. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) çağrısıyla düzenlenen gösterilerin yanısıra, öğrenciler ve kendilerini ''iktidar karşıtı'' olarak adlandıran gruplar da protesto gösterileri düzenledi. ADEDY, GSEE ve PAME'nin başkent merkezinde düzenlediği gösteriler, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, katılımcılar, çalışma koşulları ve kemer sıkma önlemlerini protesto ettiler. Bu arada, kamu ve özel sektör çalışanları ile şehiriçi toplu taşıma araçları şöförleri de 3 ila 5'er saat arasında değişen iş durdurma eylemlerine gittiler. Öğrenciler ''ücretsiz eğitim'' talebiyle, iktidar karşıtı gruplar da ''polis şiddetini'' protesto etmek amacıyla gösteri yaparken, gösterilerin tümü olaysız sona erdi, ancak eylemler nedeniyle kent merkezi uzun süre trafiğe kapalı kaldı.