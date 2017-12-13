Yunanistan’da Perşembe günü 24 saatlik genel grev başlayacak

Io Chokona / Atina, 13 Aralık (DHA) - Yunanistan genelindeki sendikalar, Perşembe günü 24 saatlik bir genel grev ilan etti.

Maaşlardaki kesintilerin durdurulmasını, işsizliğin önüne geçilmesini, sağlık, sosyal sigortalar ve eğitim alanlarında devlet sektörünün güçlenmesini ve haksız vergilerin kaldırılmasını talep eden sendikalar, Perşembe günü için genel grev ilan etti. Devlet dairelerinde ve özel sektörde yarın için ilan edilen 24 saatlik genel grevin ülkeyi felce uğratması bekleniyor. Sendika üyeleri sabah saat 11.00’de başkent Atina’nın merkezinde bulunan Klauthmonos Meydanı\'ndaki protesto gösterisinden sonra Parlamento’ya yürüyecek.