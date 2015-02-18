Yunanistan’da pazartesi günü bankalar kapalı

EURO Bölgesi Maliye Bakanları’nın (Eurogroup) Yunanistan’a cuma gününe kadar süre tanıyan ültimatomu üzerine Atina’da “Temiz Pazartesi” endişesi başladı. Atina’da, 40 günlük Paskalya orucunun başlangıcı olan tarihi değişken “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) dini bayramında, 2 yıl önce Kıbrıs Rum Kesimi’nde yaşananların, bu kez Yunanistan’da tekrarlanması olasılığından korkuluyor.

Yunan başkentinde dolaşan söylentiler şöyle: “Çipras Hükümeti, ültimatomun sona erdiği cuma gününe kadar kreditörler ile bir anlaşma sağlanamaması halinde, halkın bankalardaki mevduat hesaplarından büyük miktarlarda para çekmesinden korkuyor. Bu nedenle bankalardan çekilebilecek para miktarına sınırlama koyabilir. Pazartesi günü bankaların ‘Kathara Deftera’ yüzünden kapalı olması, muhtemel bir paniğin önlenmesi açısından hükümetin işine yarayabilir.”

To Vima gazetesindeki “Sadece hatırlatıyorum. Temiz Pazartesi yaklaşıyor. Kıbrıs Rum Bankaları’nda operasyon Temiz Pazartesi yapılmıştı” şeklinde ironik bir makale ve Alman İFO Enstitüsü Başkanı Hans Werner Sinn’in Financial Times’de yayınlanan yazısında Rum Kesim’ndeki bankalar için konan sınırlamaların Yunanistan’da da uygulanmasını önermesi Atina’daki söylentileri yoğunlaştırdı.

Aralık ayı başından bu yana Yunan bankalarından çekilen para miktarı 20 milyar Euro’yu aştı. Bankalardaki mevduat hesapları toplamı 145 milyar Euro’ya düştü.

Rum Kesimi’nde ne olmuştu

15 Mart 2013 Cumartesi sabahı sonuçlanan Eurogroup toplantısında, Kıbrıs Rum Kesimi’ne 10 milyar Euro’luk kredi verilmesine karşılık olarak ilk aşamada bankalardaki mevduat hesaplarından yüzde 6;7;9.9 arasında vergi alınması, faizlerden de yüzde 20 kesinti yapılması kararlaştırılmıştı. Mevduat hesaplarından alınan vergi oranı daha sonra yüzde 30’a kadar çıkarılmıştı. Rumlar, haftasonu ve ardından “Kathara Deftera” bayramı yüzünden bankaların kapalı olması nedeniyle paralarını çekememişlerdi. Rum Yönetimi, bayram günü, ATM’lerden günde en fazla 200 Euro çekilmesi sınırlamasını getirmişti. Rum Kesimi’nde bankalar yaklaşık 2 hafta kapalı kalmıştı.

‘Süre uzatma istemeli’

Yunanistan sorununa çözüm arayışı dün AB Maliye Bakanları (ECOFIN) toplantısında da devam etti. Çipras Hükümeti, 2012’de imzalanan 130 milyar Euro’luk 2. Kurtarma Paketi kemer sıkma şartlarından kurtulmak istiyor. Süresi 4 ay olacak yeni bir anlaşma talep ediyor. Hükümetin, seçim öncesi vaatlerine karşın, 320 milyar Euro olan borcun yarısından fazlasının silinmesi talebinden bu aşamada vazgeçtiği ve kreditörlere bilgi vermeden tek taraflı hiçbir yapmamayı kabul ettiği görülüyor.

Kreditörler ise bu anlaşmanın şartlarına sadık kalınması kaydıyla Çipras Hükümeti’nin 6 aylık uzatma talebinde bulunmasında, bu şekilde de bütün kemer gevşetme vaatlerini uygulamayı askıya almasında ısrarlı. Halen geçerli anlaşma 28 Şubat’ta sona eriyor. AB Komisyonu Ekonomi Temsilcisi Pierre Moscovici “B Planı yok. Yunanistan mecvut programın uzatılması için şimdi talepte bulunmalıdır” dedi. Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin ise “Borcun silinmemesi dahil hayli fazla konuda Yunan Hükümeti ile ortak zemin var. Ortaklar da 2015’de Yunan bütçesinin borç ödemeleri hariç yüzde 1.5 fazlalık vermesinde (anlaşmadaki hedef yüzde 3) uzlaşabilir. Şu anda aranan şey anlaşma için gerekli kelimelerin bulunmasıdır” şeklinde konuştu.