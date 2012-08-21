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Yunanistan'da patrikhane Türk dizilerine savaş açtı

Altın Şafak Partisi’nin lideri Nikos Mihaliolakos, partisindeki 17 milletvekiline Yunan televizyonlarında gösterilen Türk dizilerini izlememeleri çağrısında bulunmuştu

21 Ağustos 2012 11:42

Yunanistan’da son seçimlerde parlamentoya giren aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin lideri Nikos Mihaloliakos’tan sonra, Selanik Metropoliti Anthimos da vaazında Türk dizilerini hedef aldı. Anthimos, “Ulusal bilincimizi tahrik ediyorlar. Eğer Türkler Patrikhane’ye karşı isteklerimizin en azını yerine getiriyorlarsa, biz de taktiğimizi değiştireceğiz. Bazı Yunan televizyonları Türk dizilerini yayınlıyor diye buna boyun eğemeyiz. Televizyonlarınızı kapatın. Ben herhangi bir kanalda bir Türk dizisine rastlarsam, hemen televizyonu kapatıyorum” ifadesini kullandı.

 

Parti lideri uyarmıştı

 

Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde Altın Şafak Partisi’nin lideri Nikos Mihaliolakos, partisindeki 17 milletvekiline Yunan televizyonlarında gösterilen Türk dizilerini izlememeleri çağrısında bulunmuştu. Yunanistan televizyonlarında şu sıralar Türk televizyonlarında oldukça popüler olan “Sıla ”, “Asi ”, “Yer Gök Aşk”, “Deniz Yıldızı ” ve “Lale Devri ” dizileri gösteriliyor.

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