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Dünya

Yunanistan'da PAOK-AEK maçı son dakikalarda olaylar nedeniyle ertelendi

IO CHOKONA / Atina, 12 Mart 2018 (DHA)  - Yunanistan'da PAOK-AEK maçında ofsayt nedeniyle gol iptal edilince PAOK takımının başkanı belindeki silahla sahaya girdi

12 Mart 2018 06:03

IO CHOKONA / Atina, 12 Mart 2018 (DHA)  - Yunanistan\'da PAOK-AEK maçında ofsayt nedeniyle gol iptal edilince PAOK takımının başkanı belindeki silahla sahaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine maç ertelendi.
Dün iki takım arasında Selanik\'te oynanan oyunun son dakikalarında ev sahibi PAOK\'tan Fernando Varela\'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karara sinirlenen PAOK Başkanı İvan Savvidis sahaya korumaları eşliğinde girip tehditler yağdırmaya başladı ve takımının maçtan ayrılmasını istedi. Bir ara ceketini de çıkaran Savvidis\'in belinde silah olduğu görüldü. AEK takımı ise, Savvidis\'in hakeme \"sen ölüsün\" deyip elini belindeki silaha götürdüğünü ileri sürdü. Uzun tartışmalardan sonra iki takım sahadan ayrıldı ve maç ertelendi.

 

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