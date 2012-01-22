-Yunanistan'da özelleştirme adımları atıldı ATİNA (A.A) - 22.01.2012 - Yunanistan'da, mali kriz ve borç sorunuyla mücadele temelinde, AB'nin de baskısıyla yapılması kararlaştırılan 50 milyar avroluk özelleştirme çerçevesinde kamu mallarının satışına yönelik müzakerelere başlandı. Hükümet, bu konudaki hedefleri, AB, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu ile imzaladığı memorandumda (mali yardım karşılığında imzalanan anlaşma) ve Parlamentoda onaylanan orta vadeli kalkınma planında belirlenen süre içinde tutturabilmek için, 2012'nin ilk altı ayı içerisinde yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesi ve önceden açıklanan bazı yerlerin özelleştirilmesini güvence altına almayı hedefliyor. Atina kaynaklı haberlerde, bu çerçevede ilk aşamada "sale and lease back" (satış ve geri kiralama) usulüyle özelleştirilmesi planlanan marinalar, çöplerin toplanıp değerlendirilmesi, kamuya ait bazı şirketler, araziler ve otobanlarla ilgili "roadshow"lar (tanıtım turları) düzenlendiği bildirildi. Haberlerde, aralarında Dışişleri Bakanlığı'nın, Atina'da kent merkezinde yer alan Vasilisis Sofias ve Zalokostas caddelerindeki merkez binaları, Rodos Adası'nda Çambika sahil şeridi ile Afantos golf sahası, Girit Adası ve Halkidiki bölgesinde araziler, Atina yakınlarındaki Anavissos bölgesinde tatil köyü gibi yerlerle ilgili Fransız "founds"larına (yatırımcılar) sunum yapıldığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveytli yatırımcılarla da temasların sürdüğü bildirildi. Yabancı yatırımcıların en çok Atina yakınlarındaki Alimos ve Selanik marinalarına ilgi duyduğu, bu konudaki çalışmaların birkaç ay içerisinde olumlu sonuca varmasının beklenildiği kaydedildi. Mali yardım karşılığında imzalanan memorandum çerçevesinde 2015'e kadar 50 milyar avroluk özelleştirme yapma yükümlülüğü bulunan Yunanistan, özelleştirmelerden bu yıl içinde 4 ila 6 milyar avro gelir elde etmeyi hedefliyor.