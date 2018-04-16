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Dünya

Yunanistan'da ormanlık alanda yangın

Yangına, topladıkları kuru dalları yakmak isteyen köylülerin neden olduğu düşünülüyor

Temsilidir

16 Nisan 2018 13:28

Yunanistan’ın Elis bölgesinde pazar akşamı çıkan orman yangını kısa sürede bütün ormana yayıldı.

Bağlardan topladıkları kuru dalları yakmak isteyen köylülerin neden olduğu düşünülen yangın, şiddetli rüzgârın nedeniyle kısa sürede ormanlık bölgeyi sardı. Bütün gece alevlerin evlere yaklaşmasını önlemek için mücadele eden itfaiye ekipleri, yangının Olimpia Antik Stadyumun karşısındaki ormanlık bölgede çembere alındığını açıkladı.

Elis Bölge Başkan Vekili Yiorgos Yeorgiopulos, “Geride ölüler bırakan 2007 yangınından beri böyle bir yangın tehdidi yaşamamıştık” dedi. Thema 104,6 kanalına konuşan Andritsaina-Krestena Belediye Başkanı, “Büyük bir bölge kül oldu, ancak bugün durumun daha iyi olacağını umut ediyoruz; çünkü, rüzgârın şiddeti biraz azaldı” dedi.

Söndürme çalışmalarına bütün gece devam eden itfaiye kuvvetleri, hava şartlarının daha müsait olduğundan bugün yangına havadan Canadair tipi uçaklarla da müdahale edileceğini açıkladı.

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