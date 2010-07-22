-YUNANİSTAN'DA ORMAN YANGINLARI ATİNA (A.A) - 22.07.2010 - Yunanistan'ın Eğriboz (Evia) ve Mora (Peloponissos) yarımadaları ile anakaradaki Livadia kenti yakınlarında orman yangınları çıktı. Yunan medyası, Eğriboz'un güneyindeki Karistos sahil kenti Lala yerleşim birimi yakınlarında bugün saat 14.56'da çıkan orman yangının, ormanlık arazinin yanı sıra tarım alanlarında da etkili olduğunu duyurdu. Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği bildirildi. Atina'nın 130 kilometre kuzeybatısında bulunan Livadia kenti yakınlarındaki Pera Horio köyü ormanlık alanında çıkan bir diğer yangının söndürülmesi çalışmalarının ise hava ve karadan sürdüğü açıklandı. Yangına, 5 itfaiye aracı ve 2 uçakla müdahale edildiği belirtildi. Mora'daki Arkadia kentine bağlı Derveni yerleşim birimi yakınlarında öğle saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınması çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi. Öte yandan Yunanistan Sivil Savunma Teşkilatı, Atina, Batı ve Doğu Atika bölgesi, Pire, Eğriboz, Siklad, Midilli, Sisam, Sakız ve Girit adalarının yangın tehlikesi çok yüksek bölgeler olduğunu açıkladı.