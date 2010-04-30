Yunanistan'da önlemlere büyük öfke

T24-



Yunan kamuoyu hükümetin yapmaya hazırlandığı büyük kesintilere karşı öfkeli tepki gösteriyor

Polis, hükümetin uygulamaya koyabileceği kemer sıkma önlemlerine tepki gösteren kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



Avrupa Birliği, Yunanistan ekonomisini felce uğratan borç sorununa çözüm olarak önerilen kurtarma paketinin ayrıntıları üzerinde anlaşmaya varılmak üzere oldunduğunu belirtmişti.



Yunanistan Maliye Bakanlığı önünde memurların gösterisinin arasında kalan BBC Atina muhabiri Malcolm Brabant, Yunan polisinin gösterici öğretmenlere karşı biber gazı kullandığını, bunun üzerine öğretmenlerin geri çekildiğini bildirdi.



Bir güvenlik görevlisi, Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "500 dolayında kişi gösteri yapıyordu. Bazıları bakanlığı kordon altına almış olan polis güçlerini aşmaya çalıştı." dedi.



Dün gece Yunan Parlamentosu dışında da çatışmalar çıktığı haberleri alındı.



Yunanistan kamuoyu, hükümetin iflastan kurtulabilmek için girişeceği büyük kesintilere karşı büyük bir öfke duyuyor.



Bir yandan Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'yla ülkeyi dev boyutlardaki borçlarından kurtarma yolu üzerindeki görüşmeler doruk noktasına ulaşırken, diğer yandan 5 Mayıs'ta genel greve gidilmesi planlanıyor.



Başbakan Yorgos Papandreu ile bir araya gelen sendikalar, hükümetin almayı planladığı önlemlere öfkeli tepki gösteriyor.



Bu arada Başbakan Papandreu, Yunanistan'ın bir yaşam savaşı verdiğini bildirdi ve "Ülkenin kurtarılması için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.



AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da, dünkü çatışmalardan sonra düzenlenen bir basın toplantısında, "görüşmelerde hızlı bir ilerleme kaydedildiğini" söyledi. Barroso, "Görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacağına eminim. Bu çözümlerin, yapacağımız girişimlere yardımcı olacağına ve Yunanistan'daki krizin daha da yayılması olasılığını önleyeceğine inanıyoruz." dedi.



AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası yetkilileri halen Atina'da Yunanistan'ı iflastan kurtarma görüşmelerini yürütüyorlar.