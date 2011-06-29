-YUNANİSTAN'DA OLAYLAR DURULMAK BİLMİYOR ATİNA (A.A) - 29.06.2011 - Yunanistan'da Parlamento tarafından onaylanan ekonomik önlemleri protesto edenler ile polis arasında çıkan çatışmalar sürüyor. Başkent Atina'da, Yunan Parlamentosu'nun bulunduğu Sindagma Meydanı'nda, göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalar 30 saati aşkın bin süredir devam ediyor. Kendilerini iktidar karşıtı olarak tanımlayan maskeli göstericiler, adeta savaş alanını andıran başkent merkezinde güvenlik ekiplerini taş yağmuruna tutuyor. Polisin gözyaşartıcı gaz ile müdahale ettiği göstericiler, gaz maskeleri takarak güvenlik ekiplerince püskürtüldükleri noktaya dönüş yapıyor. Ara sokaklardaki çatışmalar devam ederken, polisin kullandığı kimyasal maddeden etkilenerek Atina metrosunun Sindagma durağına sığınan çok sayıda insan yeraltında mahsur kaldı. Ekonomi Bakanlığı önünde yoğun dumanların yükseldiği Atina'da, göstericilerin çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Hükümet binaları ile banka şubelerine giren maskeli şahıslar, Tarım Bankası şubesini de işgal ettiler. Gruplar, şubedeki, çalışma masaları, bilgisayar ve kasayı parçaladılar. Olaylarda şu ana kadar 26'sı polis 73 kişinin yaralanarak çevre hastanelere sevk edildiği açıklandı.