Yunanistan'da okullarda domuz gribi paniği

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki iki lisede toplam 22 öğrencide domuz gribine yol açan A/H1N1 virüsüne rastlandığı bildirildi.

Yunan basını, kentin kuzeyindeki Haydari semtinde bulunan bir lisenin birinci sınıfı ile, Melisia semtinde bulunan bir lisenin 2 ve 3. sınıflarının, söz konusu vakaların teşhisi sonrasında, Atina Valiliği kararıyla bugünden itibaren cuma gününe kadar tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Yunanistan Din İşleri ve Milli Eğitim Bakanı Aris Spilyotopulos, "Endişeye gerek olmadığını" söyledi. "Her şeyin kontrol altında olduğunu" belirten Spilyotopulos, "Okullarda domuz gribine karşı tüm gerekli önlemlerin alındığını" bildirdi.

İlk domuz gribi vakasının 18 Mayısta belirlendiği Yunanistan'da, 29 yaşındaki Fransız uyruklu bir kişi 15 Eylülde domuz gribinden yaşamını yitirmişti.