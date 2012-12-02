Yunanistan'da Muhteşem Yüzyıl endişesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisine yönelik çıkışı Yunanistan’da da yankı buldu. Dizinin büyük ilgiyle izlendiği Yunanistan’da ‘Erdoğan’ın tepkisi nedeniyle yayından kaldırılılır mı?’ endişesi başladı

Yunanistan’da yayımlanan iki dergi, kapaklarında Muhteşem Yüzyıl’a yer verdi. Haftalık Lipon dergisi, Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncularının yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı kapağına taşıdı. Dergi, “Erdoğan Süleyman’ı yayından kesiyor”, “Dizinin tamamlanmama tehlikesi” manşeti attı.

Derginin haberinde şu ifadelere yer verdi:



‘Kanuni çapkın mıydı?’



“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Süleyman ile ilgili dizi konusundaki müdahalesi Türkiye’de farklı boyutlarlar kazanıyor. Dizi, tarihi olayları ve Osmanlı sultanının özel hayatını yanlışlarla dolu şekilde göstermesi nedeniyle sert şekilde eleştiriliyor. Erdoğan bir ilk gerçekleştirdi. Ülkesinin yakın tarihinde bir diziye savaş açan ilk başbakan oldu. RTÜK ’e Muhteşem Yüzyıl için 140.000 tepki gönderildi, bu bir rekor.” Yunanistan’da diziyi Antenna TV gösteriyor ve reytingi yüzde 20-25 arası seyrediyor.

Muşteşem Yüzyıl’ın başrol oyuncusu Halit Ergenç ise TiVi dergisine röportaj verdi. Ergenç, “Kanuni çapkın mıydı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kanuni Süleyman her dakika yatakta değil. Tarihte, haremin onun eğlencesi olduğu kaydediliyor. Ancak, sadece bu değil. 13 yıl süren seferler var. 46 yıl iktidardaydı. Bunlardan 10 yılı İstanbul dışında, 36’sı evinde. Bu dönem içinde çok şeyler yapabildi. Ama evi nerde? Haremde.”

TiVi dergisinin, “Süleyman şimdi yaşasa nasıl bir insan olurdu?” sorusu üzirene de Ergenç, “Başarılı. Emrinde yüz binlerce insan olabilirdi, ayrıca sanat aşkı olan bir insan. Tabii o kadar kolay olmayacaktı. Demokrasi, kadın-erkek eşitliği, anayasa, zor olacaktı” diye konuştu.