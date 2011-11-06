Yunanistan'da muhalefet koalisyona yanaşmıyor

T24 - Yunanistan'da ana muhalefet partisinin lideri, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkış yollarını ele almak üzere, cumhurbaşkanı ile görüşecek.





Dün cumhurbaşkanına bir ziyaret yapan Başbakan Yorgo Papandreu milli birlik hükümeti kurma girişimine yakında başlayacağını açıklamıştı. Ancak ana muhalefet Yeni Demokrasi partisi Papandreu liderliğinde bir koalisyon hükümetine katılmayacaklarını söylüyor.



Parti lideri Antonis Samaras Yunanistan için 'tehlikeli' ilan ettiği başbakana, erken seçime gitme çağrısında bulundu.

Kamuoyu 'milli birlik' diyor



Dün yayınlanan iki kamuoyu yoklamasına göre halk erken seçimden ziyade milli birlik hükümeti kurulmasından yana. Yorgo Papandreu da tüm siyasî partilerle bir milli birlik hükümeti kurulması konusunda kararlı ve kurulacak yeni hükümetin liderliğinin tartışılabileceğini söylüyor.



Kendi konumunu önemsemediğini belirten Papandreu, ülkeyi erken seçimlere götürmenin büyük bir felaket olacağını ve Avrupa Birliği'yle yapılan kurtarma anlaşmasını da tehlikeye sokacağını ileri sürüyor.



Başbakan Papandreu, Yunanistan'ı borç krizinden çıkarmak amacıyla AB ülkeleriyle vardığı mali yardım paketini sürpriz bir kararla referanduma götüreceğini açıklamıştı.



Papandreu'nun artık geri çekmiş olduğu referandum kararı hafta boyunca borsalarda çalkantıya neden oldu. AB liderlerinden gelen tepkinin yanısıra, Başbakan Papandreu, kabinesindeki önde gelen bakanlardan ve lideri olduğu Pasok partisine üye milletvekillerden referanduma karşı ciddi bir isyanla karşılaştı.

Az farkla güvenoyu almıştı



Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylamada, milletvekilleri Başbakan Yorgo Papandreu'ya az farkla güvenoyu vermişti.



152'si Papandreu'nun Pasok partisinden olan 300 milletvekillinin 153'ü Papandreu'ya destek verirken 145 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Bu sonuçla erken seçime gitme çağrıları da reddedilmiş oldu.



Yunanistan'ın diğer AB ülkeleriyle vardığı mali yardım anlaşması 100 milyar euro ek kredi ve Yunan borçlarının yüzde 50 oranında silinmesini içeriyor.