Yunanistan'da mezarda emekli maaşı almaya son

T24- Yunanistan'da bütçeyi kısmak için daha sıkı denetime giden hükümet, ölmüş kişilere halen emeklilik maaşı ödendiğini farketti.



Mezardan maaş almayı sürdürenler arasında 10 yıl önce vefat eden bir emekli de var.



BBC'nin haberine göre, Çalışma Bakanı Yardımcısı Yorgos Koutroumanis, emeklilik maaşı ödenmeye devam eden 321 kişinin öldüğünün anlaşılmasını ''inanılmaz'' diyerek halka duyurdu.



Yunan hükümeti, 100 yaşın üzerinde olup emeklilik maaşı ödenen kişileri kapsayan incelemeden sonra, şimdi 100 yaşın altındakileri gözden geçirdiklerini açıkladı.



Ölen kişilere emeklilik ödemesi yapan bir devletin ''Üçüncü Dünya'ya ait olduğunu'' söyleyen Yorgos Koutroumanis, Yunanistan'ın bu şekilde kendisine bir ''Avrupa ülkesi demeyi sürdüremeyeceğini'' belirtti.



Hükümet, ölen emeklilerin banka hesaplarına halen para yatmaya devam ettiğini polisin de yardımıyla düzenlenen bir soruşturma çerçevesinde öğrendi.



321 kişi sayıca çok yüksek bir rakam olmasa da, Yunanistan'da devlet yardımlarının çarçur edildiğini savunan çevreler bu konunun çok ciddi sorunlara işaret ettiğini söylüyor.



Çalışma bakanlığı, emeklilik ödemelerinin daha merkezi bir sisteme göre uyarlanacağını ve bütün emeklilerin ulusal bir arşivde kayda geçileceğini ilan etti.



Bütçe açığıyla kendi imkanlarıyla baş edemeyecek hale gelen Yunanistan, Avrupa Birliği ve IMF'nin yardımlarıyla ekonomisini düzene sokmaya çalışıyor.

Kamu harcamalarında derin kesintilere giden Yunanistan hükümetinin kemer sıkma politikası yakın zaman önce grev ve protesto gösterilerine yol açmıştı.

Yunanistan'a geçtiğimiz aylarda AB'nin öncülüğünde sunulan 750 milyar avro tutarındaki kurtarma paketi, sıkı kemer sıkma politikalarının uygulanması koşuluna bağlı.