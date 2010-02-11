Yunanistan'da memurlar grevde

T24 - Yunanistan'da kamu çalışanları hükümetin bütçe açığını dizginlemek için aldığı önlemlere tepki olarak bir günlük grev yapıyor.



Ülkede okullar kapanırken, hastaneler sadece acil vakalara müdahale ediyor.

Yunanistan'ın uçak seferleri durdu, devlet daireleri de mesai yapmıyor.

Yüklü borçlarını ve dev bütçe açığını kontrol altına alması için Avrupa Birliği'nden yoğun baskı gören hükümet, ücretlerin azaltılması, emeklilik yaşının artması ve vergi sisteminde değişiklikleri öngören bir plan açıklamıştı.



Devlete 800 milyon euro tasarruf sağlaması umulan bu önlemlerle 300 milyar euro tutarındaki borçların ve yüzde 12'yi bulan bütçe açığının azaltılması hedefleniyor.



Bu açık ortak para birimi euro'yu kullanan ülkeler için izin verilen yüzde 3 düzeyinin dört katı.



Çalışanlar ise dar gelirli kesimin değişikliklerden olumsuz etkileneceğini, zenginlerin ise vergi kaçırmaya ya da açıkları kollayarak 'vergiden kaçınmaya' devam edeceğini savunuyor.



Memurlar ve Komünist Parti'ye yakın bir diğer sendika, Atina ve Selanik'te ayrı protesto gösterileri planlıyor.





Genel grev iki hafta sonra



Ülkenin en büyük konfederasyonu olan GSEE ise 24 Şubat'ta genel greve hazırlanıyor.



Papandreu 'uçurumun kıyısı'ndan dönmek için halktan destek istedi



Bugünkü grevi düzenleyen ve yarım milyon çalışanı temsil eden memur sendikası ADEDY, 24 Şubat eylemine de katılacaklarını duyurdu.



Geçtiğimiz günlerde de çiftçi ve çalışanlardan iki eyleme hedef olan Yunan hükümetinin tavrı tüm Avrupa'da dikkatle izleniyor.



Pek çok ülkeden ekonomi uzmanları ve siyasetçiler, Yunanistan'ın yıllardır kaçındığı ekonomik değişiklikleri daha fazla erteleyemeyeceğini savunuyor.



Bazı anketler Yunanlıların yüzde 65'inin de sıkı önlemler alınmasını desteklediğini gösteriyor.



Hükümetin kesintiler konusunda geri adım atması, yatırımcılar gözünde güvenilirliğini sarsarak Yunan tahvillerinin durumunu olumsuz etkileyebilir.



Resmi para birimi euro olan ülkede maliyenin daha zora girmesi ise euro'nun değerine ve istikrarına olumsuz etki yapabilir.



Yunanistan konusunda karamsar senaryoların gerçekleşmesi ise benzer şekilde borç yükü altındaki diğer ülkelerin de kendi alacaklılarına güvence vermekte zorlanması anlamına geliyor.



Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmeye hazırlanan Başbakan Yorgo Papandreu ise grevden hemen önce bir dizi yeni önlem daha açıkladı.



Bunlar arasında kurşunsuz benzine zam ve pazarcılar ve taksi sürücüleri de dahil geniş bir kesime fatura kesme zorunluluğu getirilmesi var.



Avrupa'nın zengin ekonomilerinin ise Yunan hükümeti için bir mali destek planı konusunda ilerleme kaydettiği düşünülüyor.



AB liderleri konuyu yarın Brüksel'de düzenlenecek bir zirvede ele alacak.



Zirveye alışılmadık şekilde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'nin de katılacak olması, gündemde bir 'kurtarma paketi' olduğu görüşünü destekliyor.