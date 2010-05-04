Yunanistan'da memur grevi

T24-



Emeklilik ve maaş kesintilerinden en çok etkilenen grup olan memurlar bugünden itibaren 48 saatlik bir greve gidiyor.



Bunun yanısıra yarın çarşamba günü de ülke çapında genel grev çağrısı yapıldı.



Başbakan Papandreu, İMF ve Avrupa Birliği'nin ortak yardım paketi karşılığında, halihazırda geçirmiş olduğu kemer sıkma politikalarını daha da ağırlaştırmak zorunda.



Eğitimde planlanan kesintileri protesto eden bir grup öğretmen, ana devlet televizyonunun stüdyolarını basarak tepki verdi.



İflas korkusu



Silahlı kuvvetlerin yaklaşık 150 kadar üyesi Atina sokaklarında sessiz bir yürüyüş gerçekleştirerek ikramiyelerinin kesilmesini protesto etti.



Yunanistan'a verilecek kredinin en büyük bölümünü Almanya sağlayacak.



Berlin'de Başbakan Angela Merkel liderliğinde toplanan bakanlar kurulu mali yardıma dün onay verdi ve kararın Almanya parlamentosu tarafından da onaylanması bekleniyor.



Atina, kredi karşılığında 2014 yılına kadar bütçe açığını AB'nin izin verdiği oran olan yüzde 3'ün altına çekmeyi taahhüt ediyor.



Halihazırda Yunanistan'ın bütçe açığı gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 13,6'sı düzeyinde.



Avrupalı yetkililer, kredi anlaşmasının ağır şartlar içerdiğini ancak bunun ortak para birimi euro'nun istikrarı için şart olduğunu söylüyor.



Yunanistan'ın borç krizinin euro bölgesindeki diğer ülkelere -en başta Porketiz ve İspanya'ya sıçraması olasılığı ciddi kaygılar uyandırıyor.



Yunanistan Başbakanı Papandreu, önceliklerinin iflas etmemek olduğunu belirterek, Yunan halkından büyük fedakarlıklar yapmalarını beklediğini söyledi.



Bu çerçevede, kamu kesiminde çalışanların ikramiyeleri kaldırılıyor. Yıllık tatil primlerine bir tavan konulurken, daha yüksek ücretli çalışanlarda bu prim tamamen kaldırılıyor.



Kamu kesiminde çalışanların ve kamu emeklilerinin maaşları en az üç yıl boyunca zam görmezken, KDV oranı yüzde 21'den 23'e çıkarılıyor.



Akaryakıt, alkol ve tütünden alınan vergiler yüzde 10 artırılırken, kaçak inşaatlara vergi uygulaması getiriliyor. (BBC)