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Dünya

Yunanistan'da medyayı Başbakan denetleyecek   ATİNA (A.A)

17 Ağustos 2011 15:49

-Yunanistan'da medyayı Başbakan denetleyecek   ATİNA (A.A) - 17.08.2011 - Yunanistan'da, devlete ait kitle iletişim araçlarının tüm denetim yetkileri ve özel radyo-televizyonların idari yetkilerinin bir kısmı, adı "Medya Genel Sekreterliği" olarak değiştirilen Başbakana bağlı Enformasyon Genel Sekreterliği'ne aktarıldı. Resmi Gazetede yayımlanan 178 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Basın Bakanlığı iptal edilirken, Atina-Makedonya Haber Ajansı (ANA-MPA) ile devlete ait basın-yayın kuruluşlarının denetimi ve kitle iletişim araçları ile radyo-televizyonların idari denetim yetkilerinin bir kısmı yeni oluşturulan Medya Genel Sekreterliği'ne devredildi.  Daha önce Basın Bakanlığına ait olan tüm yetkiler de Başbakana verildi. Kararnamede, eski Basın Bakanlığı bünyesinde yer alan Bilişim Yönetim Müdürlüğü, Ekonomik İşler ve Teknik Destek Müdürlükleri ile yazılı basın ve mesleki kuruluşlarının denetimi gibi yetkiler de Medya Genel Sekreterliği'ne aktarıldı. İletişim Sekreterliğinin adı da "Enformasyon ve İletişim Sekreterliği" olarak değiştirildi. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığında bulunan Ulusal Görsel-İşitsel Arşiv de kararname ile Medya Genel Sekreterliği'ne devroldu. Yunan basınında çıkan konuyla ilgili haber yorumlarda, hükümetin, devlet televizyonu ERT'nin izlediği haber politikasından duyulan rahatsızlık üzerine böyle bir yapılanmaya gittiği öne sürülüyor. Yunan haber ajansı ANA-MPA ile ERT'nin birleştirilmesinin de hükümetin ilerideki planları arasında bulunduğu belirtiliyor.

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