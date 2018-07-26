Yunanistan'da medya Çipras hükümetini sorumlu tuttu: Yangındaki zaaflarını örtmeye çalışıyor

Yunanistan'da medya, başkent Atina'da çıkan ve şu ana kadar en az 82 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak hükümeti sorumlu tuttu. Yunan medyasında Aleksis Çipras hükümetine ve önceki yönetimlere yoğun tepki gösteriliyor.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın in.gr sitesinden aktardığına göre, ‘hükümetin kendi zaaflarını örtmek için yangınzedelere bonkör şekilde maddi yardım dağıttığı’ yazıldı..

Skai televizyonu, hükümetin ‘yangın felaketinin sorumluluğundan kaçmak için polis ve itfaiyenin yönetim kademelerini görevden almaya hazırlandığı’ bilgisini öne çıkardı.

Sol mecrada yayın yapan Efimerida ton Sintakton ve 902.gr gibi medya kuruluşları ise büyük felaketten, son 40 ila 50 yıl boyunca Yunanistan’ın gündemine oturan arsa rantları ile ‘kirli ekonomik ilişkilere hizmet eden tüm hükümetleri’ sorumlu tuttu. Bu yayın kuruluşları, kemer sıkma politikalarının büyük felakette büyük rol oynadığı görüşünü de öne çıkardı.

Hükümete yakın medya kuruluşları ise, Syriza-Bağımsız Helenler Koalisyon Hükümeti’nin elindeki tüm imkânlarla yangından etkilenen kesimlerin yanında olduğu mesajını öne çıkarmak için çaba sarf ettiği kaydedildi.