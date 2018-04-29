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BBC Türkçe

Yunanistan'da meclis yeni kemer sıkma planını onayladı

Yunanistan'da parlamento, kreditörlerin kurtarma paketinin yeni kredi dilimini alabilmesi ülkeden yaşama geçirmesini istediği yeni kesinti planını onayladı. Oylama sırasında Atina sokaklarında göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı.

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan'da parlamento, kreditörlerin kurtarma paketinin yeni kredi dilimini alabilmesi ülkeden yaşama geçirmesini istediği yeni kesinti planını onayladı.

Paket, vergi artışı ve emekli maaşlarında yeni kesintileri içeriyor.

Oylama yapılırken Atina sokaklarında kesinti karşıtı göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı.

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Euro Bölgesi'nin maliye bakanları, Pazartesi günü biraaraya gelerek Yunanistan'ın yeni taksiti almak için gerekli şartları yerine getirip getirmeyeceğini değerlendirecek.

Paketin bu dilimi, 7.5 milyar Euro'luk kredi ve borçlarda hafifletmeyi kapsıyor.

Oylama sonrası konuşan Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Yunanistan'ın reformlar konusunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini, şimdi borçların hafifletilmesini beklediklerini söyledi.

Çipras, "Şimdi tıpkı bizim yaptığımız gibi onların sorumluluklarını yerine getirme zamanı" dedi.

Sintagma Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi ise, oylamayı protesto etti.

İlerleyen saatlerde ana gruptan ayrılan bir grup göstericiyle polis arasında çatışma yaşandı.

Çoğu gençlerden oluşan grup polise molotof kokteyli atarken polis ise biber gazı kullandı.

Bu hafta başında açıklanan veriler, Yunanistan'ın 2012'den bu yana ilk kez ekonomik durgunluğa girdiğini gösteriyor.

Verilere göre ülkenin, 2016'nın son çeyreğinde yüzde 1.2 oranında gerileyen gayri safi yurtiçi hasılası, 2017'nin ilk üç ayında ise yüzde 0.1 oranında düştü.

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