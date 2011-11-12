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Dünya

Yunanistan'da mali kriz AİDS'i artırdı

Reuters tarafından hazırlanan rapor, Yunanistan’daki HIV/AIDS oranının mali krizler beraber belirgin bir şekilde arttığını ortaya koydu.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - Reuters tarafından hazırlanan rapor, Yunanistan’daki HIV/AIDS oranının mali krizler beraber belirgin bir şekilde arttığını ortaya koydu.


Rapor, Yunan halkının 2011’de sağlık harcamalarını yüzde 36 azalttığına dikkat çekerken, bu değişimin toplum üzerinde önemli değişimlere neden olduğunu belirtti.


Mali krizin Yunanistan’ı vurmasıyla, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş arttı. Uyuşturucu bağımlıları ve AIDS hastası olan göçmenlerin temiz enjektörlere erişim imkanı ise giderek azaldı. Dahası, uyuşturucuların yerini dolduran maddeler ve AIDS tedavisi için kullanılan antiretroviral ilaçları elde etmek de geçmişe göre çok daha zor bir hale geldi.


Rapor, bu nedenlerden dolayı AIDS’e neden olan HIV virüsünün giderek yayılmaya başladığını vurgularken, 2010’a oranla, 2011 yılında HIV virüsü taşıyan kişi sayısının yüzde 52 artmasının beklendiğini ifade etti.



İntiharlar arttı


Tıp dergisi Lancet tarafından yayımlanan araştırmada endişe verici bazı detaylar şunlar:


-Devlet hastanelerine kabul edilen hasta sayısı, 2010 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 24 artış gösterdi. İntihar oranı ise 2009 yılında 2007’ye oranla yüzde 17 arttı.

-Kemer sıkma politikaları nedeniyle, 2007 yılına oranla 2009’da hastalık tazminatı alan kişi sayısı yüzde 40 azaldı.



-Raporda en endişe verici bilgilerden biri, bazı Yunanlıların devlet yardımı alabilmek umuduyla kendilerine HIV virüsü bulaştırması.

 
Reuters raporu, Yunanistan’da mali krizle baş edebilmek adına en ağır borç yükü altında kalanların sıradan insanlar olduğunu belirtti. Buna göre, orta sınıf halk tetkik ve tedavi işlemlerinden mahrum kaldığı gibi AIDS ve cinsel yollarla bulaşan hastalıklara daha fazla maruz kalma riski altında kalıyor.


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