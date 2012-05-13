Yunanistan'da liderler zirvesiyle ya hükümet kurulacak ya da seçime gidilecek

Yunanistan'da üç ayrı liderin hükümet kurma çabası sonuç vermeyince cumhurbaşkanı Karolos Papulyas liderler zirvesini topladı. Eğer cumhurbaşkanının bu girişimi başarısız olursa Yunanistan gelecek ay yeniden sandık başına gidecek.

Papulyas'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği üçüncü isim olan PASOK lideri Evangelos Venizelos, cumartesi günü cumhurbaşkanına görevi iade etti.

Papulyas saat 9.00'da sosyalist parti PASOK, merkez sağ Yeni Demokrasi ve sol blok Syriza'nın liderleriyle biraraya gelmesinin ardından aşırı sağ Altın Şafak'ın da aralarında bulunduğu partilerle görüşeceği bildirildi.

Gözlemciler, partiler arasında kurtarma paketi ve kemer sıkma önlemlerine ilişkin derin görüş ayrılıkları nedeniyle cumhurbaşkanının girişimlerinin başarılı olma şansını düşük görüyor.

Geçen pazar günü yapılan seçimlerde seçmenler ülkenin önde gelen iki partisi sosyalistlerle Yeni Demokrasi'yi cezalandırmışlardı.

Bu iki parti de ülkenin yaşadığı krizde kurtarma paketleri karşılığında kabul etmek zorunda kaldığı kemer sıkma önlemleri ve acı reçetenin sorumlusu olarak görülüyor.

Ülkede ekonomik krizin ardından gelen siyasi kargaşa Yunanistan'ın borçlarını ödeyememesi ve euro bölgesinden ayrılmaya zorlanması riskini de doğrdu.

Seçimden sonra ilk olarak merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi, ardından da radikal sol blok Syriza hükümet kurmaya çalışmış ancak başarısız olmuşlardı.

Merkez sağ Yeni Demokrasi 108 sandalye alarak birinci parti oldu. Ancak lideri Andonis Samaras, hükümet kuramadı.

Pasok ve Yeni Demokrasi'nin toplam sandalye 149. İki partinin hükümet kurabilmek için gereken çoğunluğa ulaşmak için iki milletvekiline daha ihtiyacı var.

Genel seçime dek ülkeyi, Pasok ve Yeni Demokrasi Partisi'nden oluşan birlik hükümeti yönetiyordu.

Mali kaos, Yunanistan'da büyük toplumsal hareketlenmelere ve kemer sıkmanın mimarları olarak düşünülen partilere karşı büyük bir güvensizliğe neden oldu.

Yunan siyasi yaşamının son 40 yılındaki başlıca parti olan Pasok, 300 üyeli parlamentoda sadece 41 sandalye kazanarak büyük bir oy kaybı yaşadı.

Seçimden ciddi bir kazanım elde ederek çıkan sol blok Syria hükümet pazarlıklarına kilit role sahip.

Syriza AB ve IMF'nin hazırladığı kurtarma paketinin koşullarına karşı. Partinin lideri Alexis Tsipras, cuma günü acı reçete öngören anlaşmayı uygulamayı planlayan herhangi bir koalisyona katılmayacaklarını vurguladı.

Tsipras, ''Kemer sıkma önlemleri Yunan halkı tarafından reddedildi, hiçbir hükümetin bunu uygulamaya hakkı yok'' dedi.

Gözlemciler, Syriza'nın bir kamuoyu yoklamasında tek başına iktidar olamasa da birinci parti görülüyor olmasının yarattığı iyimserlikle yeni bir seçim yapılması beklentisi içinde olduğuna dikkat çekiyor.